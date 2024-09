25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD reunirá destaques do esporte

Em seu Jubileu de Prata, a Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD deverá reunir alguns dos principais nomes do ciclismo nacional no dia 15 de setembro. A melhor prova disso é que, ainda com as inscrições abertas, a lista de participantes confirmados já conta com nomes de expressão no esporte. Com isso, a expectativa é de uma das mais disputadas edições de sua história. Nesta edição, a chegada será na cidade de São Bernardo do Campo. Nesta quarta, dia 11, será feito reconhecimento do percurso pela organização e órgãos públicos de todos os municípios.

O evento largará às 8h em Paranapiacaba com as categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos e percorrerá todas as cidades que compõem o Grande ABC Paulista – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema -, totalizando 71 km. Além disso, os ciclistas ainda darão mais 20 voltas no circuito de 3 km montado na Avenida São Paulo, em frente ao Ginásio Poliesportivo, onde as demais 29 categorias farão suas baterias também a partir das 8h.

As equipes já confirmadas são a Ciclismo Guaratinguetá, ADF Facex, Rio do Sul Audax, ABEC Rio Claro, Fundesport/Araraquara/Sodbike, ASSR/PM Boituva, Swift Carbon Pro Cycling, São Caetano, São José dos Campos, Indaiatuba Cycling Team, Pindamonhangaba Cycling Team, Turim UCRJ, Lulu Team, JP Ciclismo, SEL Mogi Guaçu, Time Praia Grande, Prefeitura de Rolândia, Prefeitura de Iracemápolis, Clube Maringuense de Ciclismo, Bigi Esporte/Osasco, Time Jundiaí, entre outras.

As inscrições são gratuitas e realizadas somente online pelo site https://seapp.link/voltaabcd2024 até essa quarta, dia 11 de setembro de 2024, às 23h59. Portanto, após o atleta regularizar sua filiação, deverá aguardar até 48 horas para ser liberado no sistema de inscrição. Pedimos ao atleta que se adiantem para regularizar sua filiação pelos seguintes links: https://cbc.bigmidia.com/atleta/ (atleta filiado anos anteriores) renovação 2024; e https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta – atletas nunca filiados.

A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada, na Classe CBC, e para o Ranking Nacional (CBC), na Classe 3, para todas as categorias em disputa. Com exceção das categorias Open Master Masculino e Master Open Masculino 30. O evento faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo pela lei 17.781, de 2 de outubro de 2023, graças à propositura da Deputada Carla Morando.

A 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD – 2024 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo e o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e de suas secretarias.

Divulgação

Resultados Elite 2023

Masculino – 126 km

1. João Gaspar Igor (AGI Cycling Team), 2:39:53.884

2. Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:39:54.132

3. Felipe Aparecido Brito Ronzani (Santos Cycling Team / Fupes), 2:39:56.199

4. Marcelo Mendes dos Santos (Team São Caetano do Sul), 2:39:56.237

5. Salomão Ferreira (São Caetano do Sul), 2:39:56.531

Feminino – 14 voltas – 56 km

1. Wellyda Rodrigues (ABEC Rio Claro), 1:31:10.349

2. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 1:31:10.444

3. Thayna Araújo de Lima (Santos Cycling Team / Fupes), 1:31:10.483

4. Carolina Barbosa Alves do Nascimento (Indaiatuba Cycling Team), 1:33:32.722

5. Alice Melo (ABEC Rio Claro), 1:33:33.793