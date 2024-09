25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD: Bruno Lemes e Nicolle Borges vencem na Elite

No Jubileu de Prata da Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, uma das mais tradicionais e importantes provas do calendário nacional, o topo do pódio da Elite teve, outra vez, vencedores inéditos. Bruno Lemes, da São José Ciclismo, foi o vencedor do masculino em sua estreia na disputa, completando os 125 km, passando pelas sete cidades da região e mais 30 voltas no circuito em São Bernardo do Campo, com o tempo de 3h13min00. O segundo lugar foi do tricampeão da prova, Francisco Chamorro, e o terceiro de Igor Mollina, ambos da Pindamonhangaba Cycling Team.

Já Nicolle, da ABEC Rio Claro, foi a primeira após as 19 voltas no circuito de 2 km montado em volta do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Ela marcou 1h05min25.303, seguida pela ganhadora de 2022, Thayná Araújo, da Soul Cycles – Santos, com 1h05min25.701; e Wellyda Rodrigues, da Pindamonhangaba Cycling Team, vencedora no ano passado, que fez em 1h05min25.702 .

Valendo pontos para os rankings Paulista e da CBC (Classe 3) para todas as categorias em disputa, o evento reuniu centenas de ciclistas de vários estados, todos buscando colocar seus nomes na relação de campeões do evento em sua 25ª edição. Os atletas da Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculino largaram de Paranapiacaba e percorreram as sete cidades da região – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema.

E com um ritmo muito intenso, eles chegaram rápido ao circuito para mais 30 voltas. Nessa segunda parte da prova, o traçado curto e com muitas curvas exigiu bastante. E os pilotos fizeram bonito e deram um show de habilidade para o bom público presente neste domingo de temperatura baixa. No fim, Bruno conseguiu abrir em relação aos demais e garantir o título.

“Foi uma prova legal e dura. No começo, o problema a neblina forte e chuva, mas o percurso estava bem sinalizado e bastante seguro. Parabenizo a organização por isso. Chegando no circuito, também duro, consegui levar essa vitória na minha estreia aqui. Espero que no ano que vem possa voltar e defender o título”, destacou o campeão, que veio do MTB, no qual foi vencedor do Panamericano e Brasileiro, e agora se dedica ao ciclismo de estrada.

ABEC leva no feminino

A briga pela vitória no feminino também foi bem acirrada. A melhor prova disso foi que as três primeiras chegaram no mesmo segundo. Melhor para Nicolle Borges, que ficou com o título no sprint. A vencedora destacou a dificuldade da prova em um circuito bastante técnico e o bom trabalho de sua equipe.

“Foi um prazer correr aqui e a minha equipe foi muito bem diante de um percurso bem técnico. Gostei bastante e, no final, conseguimos ser campeões. Fizemos um trabalho para ganhar, independente de quem. Consegui fazer uma boa prova e deu tudo certo. Todas estão de parabéns e a organização também”. Afirmou Nicolle.

A 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD – 2024 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo, e o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e de suas secretarias.

Resultados Elite 2024

Masculino – 125 km

1. Bruno Martins Lemes (São José Ciclismo), 3h13min00

2. Francisco Chamorro (Pindamonhangaba Cycling Team), 3h13min11

3. Igor Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 3h13min12.580

4. Cristian Egídio da Rosa (Taubaté Cycling Team.Tarumã), 3h13min12.828

5. Armando Reis da Costa (Indaiatuba Cycling Team),3h13min12.976

Feminino – 19 voltas – 38 km

1. Nicolle Borges (ABEC Rio Claro) , 1:05:25.304

2. Thayna Araújo de Lima (Soul Cycles – Santos) ,1:05:25.701

3. Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team), 1:05:25.702

4. Larissa Castelari (São José Ciclismo), 1:05:26.282

5. Mayra da Costa e Silva (Pindamonhangaba Cycling Team) , 1:05:26.807

Campeões

1998 – Daniel Rogelin (BRA)/Carla Camargo Gardenal (BRA)

1999 – Ryan Gray (EUA)/Janildes Fernandes (BRA)

2000 – José Reginaldo Cardoso (BRA)/Janildes Fernandes (BRA)

2001 – Márcio May (BRA)/Maria Lucilene Alves (BRA)

2002 – Hernandes Quadri Júnior (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2003 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2004 – Renato Ruiz (BRA)/Maria Luzia Bello (BRA

2005 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Luciene Ferreira Silva (BRA)

2006 – Francisco Chamorro (ARG)/Débora Gerhard (BRA)

2007 – Kléber Ramos (BRA)/ Kristien La Sasso (EUA)

2008 – Francisco Chamorro (ARG)

2009 – Breno Sidoti (BRA)/ Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2010 – Edgardo Simon (ARG)/ Fernanda Souza (BRA)

2011 – Héctor Figueras (URU)/Sumaia Ali dos Santos Ribeiro (BRA)

2012 – Daniel Rogelin (BRA)/Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2013 – Pedro Nicácio (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2014 – Roberto Pinheiro da Silva (BRA)/ Valquíria Bento Pardial (BRA)

2015 – Alex Diniz (BRA) / Luciene Ferreira (BRA)

2016 – Murilo Affonso (BRA)/Cristiane Pereira da Silva (BRA)

2017 – Lucas Motta (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2018 – Flavio Cardoso dos Santos (BRA)/Cristiane da Silva (BRA)

2021 – Micke Pereira (BRA)/Ana Paula Polegatch (BRA)

2022 – Kleber Ramos (BRA)/Thayná Araújo (BRA)

2023 – João Gaspar Igor (BRA)/Wellyda Rodrigues (BRA)

2024 – Bruno Lemes (BRA)/Nicolle Borges (BRA)