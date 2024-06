24º Batalhão da PMM comemora 35 anos

Na data de ontem, 27 de junho de 2024, o Vigésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pelo patrulhamento preventivo da região do município de Diadema comemorou seu aniversário de trinta e cinco anos de existência e de bons serviços prestados a sociedade Diademense.

O evento ocorreu no Teatro Clara Nunes com a presença de diversas autoridades civis e militares, dentre elas: o Comandante do Policiamento Metropolitano – Coronel PM Caio Marcos de Oliveira , o Coronel PM Elizeu Eliseu Sebastião da Silva Filho, Comandante da Região de todo o ABCDMMR, Comandante da Guarda Municipal de Diadema, Sr. Edvaldo Mendes Guimarães, Secretário de Segurança Municipal de Diadema, Sr. Deivid Couto, Presidente e Vice Presidente da OAB de Diadema Dr. Renato Moreira Figueiredo e Drª Priscila Dias Modesto, diversos empresários e comerciantes da região.

O evento foi emocionante com a presença de diversos ex – Comandantes do 24º BPM/M, inauguração dos retratos na galeria de eternos Comandantes dos Tenentes Coronéis PM Hélio Patrício Junior, Sidney Antonio dos Santos e Daniel Kumai.

Outorga de medalhas do Mérito Pessoal aos policiais militares que se destacaram no atendimento de ocorrências policiais no corrente ano.

Foi transmitido um vídeo histórico do Batalhão que há trinta e cinco anos luta para manter uma sociedade mais justa e pacífica em Diadema.

Após a cerimônia os convidados e seus familiares foram brindados com coquetel.