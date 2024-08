2,4 milhões de estudantes devem participar da primeira Olimpíada de Redação da Seduc-SP

A partir da próxima segunda-feira (19), 2,4 milhões de estudantes matriculados do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e nas três séries do Ensino Médio participam da primeira edição da Olimpíada de Redação das Escolas Estaduais, mais uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para promover o hábito da escrita entre os estudantes e valorizar o aprendizado de língua portuguesa.

O cronograma prevê a aplicação da prova de redação até o dia 27 de agosto, começando no dia 19 pelos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental e assim, sucessivamente, até o dia 27 de agosto para os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Assim como aconteceu com a primeira edição da Olimpíada de Matemática, os estudantes estão em busca de mais de 100 mil medalhas de ouro, prata e bronze. Serão premiados escritores em todas as cidades com unidades da rede estadual de São Paulo. Professores, escolas e diretorias de ensino também serão reconhecidos. A entrega de medalhas está prevista para o mês de novembro.

“A Olimpíada de Redação terá uma fase única e será realizada a partir da próxima segunda-feira, dia 19, por meio da escrita de texto, on-line, na plataforma de Redação Paulista, ferramenta já utilizada pelos estudantes da rede estadual. Os estudantes deverão escrever, na plataforma, texto sobre tema específico elaborado para a Olimpíada de Redação. Cada turma, com seu ano e série, deverá seguir um tema diferente, e receberá textos de apoio, assim como acontece nos vestibulinhos e vestibulares. A escrita da redação para a Olimpíada deverá acontecer obrigatoriamente na escola do estudante. É muito importante que cada estudante esteja presente na data de aplicação da prova de redação para a sua turma”, diz o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior.

De acordo com Roberto Serra Campos Júnior, para os estudantes do Ensino Médio, a Olimpíada de Redação também será uma ferramenta importante para a preparação desses estudantes para o Provão Paulista, Enem e outros vestibulares do fim do ano. Para este ano letivo, a Educação aumentou em 60% o tempo destinado à aprendizagem de língua portuguesa no Ensino Médio. Além das aulas de língua portuguesa, os estudantes têm acesso à disciplina de redação e leitura nesta etapa de ensino.