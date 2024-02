23ª FIL presta homenagem a Luís de Camões e mira debate nos cotidianos poéticos

Os cinco séculos de nascimento do poeta português Luís de Camões serão celebrados na 23ª edição da FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que será realizada entre os dias 1º e 11 de agosto de 2024. Com o tema central “Cotidianos poéticos: Do épico de Camões às batalhas de rua”, a programação da FIL propõe um exercício analítico sobre os desdobramentos da literatura e da humanidade nestes 500 anos.

“Nossa proposta é percorrer esta rica trajetória de 500 anos e chegar às ruas do século 21, onde as mais diversas batalhas ocorrem, onde a poesia tão bem trabalhada por Camões continua encontrando eco, por exemplo, no slam”, comenta Adriana Silva, curadora da FIL e vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.

Outros enfoques que estão atrelados à abordagem central da Feira Internacional do Livro para 2024 são os 150 anos da imigração italiana e os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Segundo a presidente da Fundação do Livro e Leitura, Dulce Neves, a FIL está sendo preparada com um olhar múltiplo para as diversas vertentes da literatura e diferentes manifestações artísticas. “Vamos manter nossa linha multicultural nesta edição da Feira Internacional do Livro, visando atrair todos os perfis de leitores. A ideia é fazermos um mergulho no passado e presente, vislumbrando as perspectivas futuras da literatura e da leitura, sempre com o objetivo estrutural da evolução humana”.

Homenageados

Neste ano, os escritores homenageados pela 23ªFIL são Ferreira Gullar e Carlos de Assumpção. Gullar, pseudônimo de José Ribamar Ferreira (1930-2016), foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Nascido em São Luís do Maranhão, ele se destacou por sua obra inovadora e engajada, transitando por diferentes fases e estilos, do lirismo intimista ao experimentalismo concreto e neoconcreto. Ferreira Gullar também foi crítico de arte, ensaísta e tradutor, além de defensor da cultura popular e da justiça social. Sua poesia, marcada pela inventividade e pelo humor, continua a inspirar leitores de todas as idades.

Carlos de Assumpção, nascido em Tietê (SP), em 1927, é um dos nomes mais importantes da literatura afro-brasileira. Poeta, advogado e professor, sua obra, marcada pela força da negritude e da ancestralidade africana, é um grito contra o racismo e a desigualdade. Aos 96 anos, Assumpção segue ativo, recitando seus poemas e inspirando novas gerações de escritores.

Autora Educação

Sueli Carneiro, nascida em São Paulo em 1950, é uma das principais vozes do feminismo negro no Brasil. Ela é a autora educação homenageada pela FIL. Filósofa e doutora em Educação pela USP, fundou e dirige o Geledés – Instituto da Mulher Negra, referência na luta pela igualdade racial e de gênero. Autora de livros como “Escravidão, racismo e sexismo: a encruzilhada da mulher negra” e “Enegrecer o feminismo: a mulher negra na sociedade brasileira”, Sueli é referência para o movimento negro e para toda a sociedade brasileira.

Escritora Infantojuvenil

Janaina Tokitaka é a escritora infantojuvenil celebrada neste ano. Nascida em 1986, é bacharel em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo e começou sua carreira como escritora quando publicou seu primeiro álbum ilustrado, “Tem um monstro no meu jardim” (2010). Desde então, publicou 40 outras obras para o público infantojuvenil.

Escritor ribeirão-pretano

O autor ribeirão-pretano da FIL neste ano é Perce Polegatto. Formado em Letras, com especialização em Literatura, iniciou-se como poeta e passou a dedicar-se à prosa a partir de seu primeiro romance, “Os últimos dias de agosto”. A metalinguagem, a busca da identidade humana e o questionamento existencial são algumas das principais marcas de seus textos.

Patrono

Fechando a lista de homenageados de sua 23ª edição, a FIL escolheu o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, como patrono. Lima é engenheiro mecânico formado pela PUC de Minas Gerais e tem passagens como CEO por diversas companhias. Em 2022, trabalhou como assessor especial do ministro da Economia Paulo Guedes. Atualmente, é sócio e vice-presidente de Estratégias e Negócios do Grupo H, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export e membro de diversos conselhos de empresas.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista.

Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.