23ª FIL: Fundação do Livro e Leitura realiza seletiva para monitores

A Fundação do Livro e Leitura abre nesta quarta-feira (5 de junho) o processo seletivo para vagas de monitores da 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que acontece de 1 a 11 de agosto deste ano. As vagas são destinadas a pessoas com mais de 18 anos com ou sem experiência e garantem remuneração aos selecionados.

A função principal dos monitores da FIL é o contato direto com o público, colaborando assim na realização do evento. A equipe ficará responsável por orientar os visitantes nos diversos locais da feira e a informar sobre a programação, além de dar apoio aos serviços gerais do evento. Para isso, os candidatos selecionados passarão por um treinamento específico com as equipes de programação e de Recursos Humanos da Fundação do Livro e Leitura, quando receberão orientações sobre o formato, atividades do evento e o padrão de atendimento ao público.

Considerado um dos mais importantes eventos literários no cenário nacional e, desde 2021, no cenário internacional, a FIL atrai, a cada edição, milhares de pessoas interessadas na promoção do livro e da leitura e também das diversas manifestações artísticas, por conta da extensa programação voltada a todas as idades. “O evento é uma oportunidade para quem tem interesse ou potencial para atuar no setor cultural”, explica a produtora executiva da Fundação do Livro e Leitura, Priscila Prado.

Seguindo tendências de RH no mercado contemporâneo, a Fundação opta por um processo seletivo focado em valorizar a diversidade dos perfis e faixas etárias, como também abre espaço para aposentados que tenham interesse em vivenciar a experiência da atuação profissional em eventos culturais. Além disso, a instituição visa propiciar a experiência de produção no mercado cultural, colocando em prática outro aspecto importante do evento: o socioeconômico, já que a feira do livro é uma das principais do país a fomentar a economia criativa. “Garantir a diversidade – tanto na programação, quanto na equipe envolvida – tem sido um ponto fundamental na gestão da Fundação do Livro e Leitura em seus diferentes projetos culturais”, acrescenta Priscila Prado.

Os interessados em participar do processo de seleção devem encaminhar seus currículos para o e-mail: trabalheconosco@fundacaodolivroeleitura.com.br, aos cuidados de Paula Julião | Recursos Humanos.

SERVIÇO:

Processo de Seleção de Monitores para a 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto

Data: Inscrições abertas a partir de 5 de junho

E-mail para envio de currículos: trabalheconosco@fundacaodolivroeleitura.com.br

A/C de Paula Julião | Recursos Humanos

Endereço da Fundação do Livro e Leitura: Rua Professor Mariano Siqueira, 81, no Jardim América – Ribeirão Preto

Informações: (16) 3911-1050

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) que, há quatro anos tornou-se internacional, acontece de 1 a 11 de agosto deste ano. Nesta 23ª edição, serão homenageados os escritores Ferreira Gullar (in memoriam) e Carlos de Assumpção, Sueli Carneiro (autora educação), Janaina Tokitaka (autora infantojuvenil), Perce Polegatto (autor ribeirão-pretano) e Jorge Lima (patrono). O evento acontecerá em 21 locais simultâneos: entre eles, a Praça XV de Novembro, Theatro Pedro II, Centro Cultural Palace, Biblioteca Sinhá Junqueira, Teatro Municipal.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, ao longo de seus 20 anos, a entidade ganhou experiência e, atualmente, além da FIL, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro, da leitura e da educação, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.