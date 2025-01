21º Prêmio Barco a Vapor já está com inscrições abertas

Organizado pela Fundação SM e pela SM Educação, o Prêmio Barco a Vapor já está com as inscrições para sua 21ª edição abertas. A premiação contempla obras de ficção nos gêneros romance e novela para crianças e jovens. Podem se inscrever autores e escritores maiores de 18 anos (completados até fevereiro de 2025) de todas as nacionalidades e residentes no Brasil. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 14 de fevereiro de 2025 pelo site oficial do prêmio Barco a Vapor, da SM Educação, onde também está o regulamento.

Para participar, os interessados devem inscrever apenas textos inéditos que não tenham sido publicados em qualquer meio (impresso ou eletrônico) nos gêneros romance ou novelas para crianças e jovens, e que estejam escritos originalmente em língua portuguesa. Os temas são livres. Cada candidato pode inscrever no máximo dois originais assinados por um nome fictício (pseudônimo) e manter o anonimato, a fim de assegurar a idoneidade da premiação. É vedada a participação do vencedor da 20ª edição do prêmio e de empregados das organizadoras e de outras empresas do Grupo SM.

O vencedor será premiado com a quantia de 40 mil reais, como adiantamento por direitos autorais, e terá seu livro publicado na coleção Barco a Vapor, no contrato válido por dez anos.

Confira o regulamento e faça sua inscrição no site oficial do concurso .

Mais informações e Dúvidas: Link