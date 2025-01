210 estudantes do ABC estão na lista de aprovados da 2ª chamada do Provão Paulista

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta segunda-feira (27) a segunda chamada do Provão Paulista 2025. Há vagas em cursos da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). No total são 210 aprovados de escolas estaduais do ABC.

Os resultados são individuais e cada estudante poderá conferir se foi convocado nesta segunda chamada no portal do Provão Paulista, em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Matrículas

Cada instituição de ensino superior tem o seu próprio cronograma, além de suas regras para o processo de matrícula. As regras de cada universidade estão disponíveis no Portal do Provão Paulista.

É preciso que cada estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas de cada instituição.

Como prevê o edital, a Educação divulgará três chamadas unificadas (nota e opções determinadas pelos estudantes). A primeira lista foi publicada no dia 20 de janeiro.

15 mil vagas

Pelo segundo ano, a Secretaria da Educação aplicou a prova que beneficia estudantes no acesso às instituições de ensino superior do estado, entre elas as melhores do país e da América Latina.

Para este primeiro semestre, as vagas são distribuídas da seguinte forma:

1.500 para a USP;

934 para a Unesp;

325 para a Unicamp;

4.893 vagas para as Fatecs.

As demais vagas das Fatecs são destinadas aos cursos que têm início no segundo semestre, assim como todas as turmas da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Conforme edital, as vagas são divididas proporcionalmente e igualitariamente entre alunos da rede estadual de ensino, Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), estudantes de outras redes públicas do país e, ainda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas.