2025 é o “Ano da Serpente” no calendário chinês; entenda

Existem 12 animais do zodíaco na astrologia chinesa, e cada um possui um conjunto de qualidades únicas. A cada ano, um animal é pareado com um dos cinco elementos – metal, madeira, água, fogo e terra. Conforme o zodíaco chinês, a serpente é associada à sabedoria, charme, elegância e transformação. Acredita-se que as pessoas nascidas nos anos da serpente sejam intuitivas, estratégicas e inteligentes.

Segundo a tradição, a energia de cada ano é determinada a partir de arquétipos de 5 Movimentos do Qi, conhecidos como 5 Elementos ou Wu Xing. Em 29 de janeiro de 2025 ocorre o início do Ano Novo Chinês, que findará em 16 de fevereiro de 2026, conforme o calendário lunissolar. O novo ano será, oficialmente, o “Ano da Serpente de Madeira”. Isso significa que a energia predominante será a da Madeira Yin, pois o elemento madeira tem uma forte ligação com a saúde e o bem-estar.

Curiosamente, o ano da serpente é, às vezes, chamado de ano do “pequeno dragão”, já que se acredita que o dragão mítico tenha sido modelado a partir da serpente, de acordo com a crença tradicional chinesa. 2024 foi o Ano do Dragão. Considerando a história como referência, o ano que vem será um momento de mudança dinâmica Como cada animal elemental segue um ciclo de 60 anos, o último Ano da serpente de Madeira foi em 1965.

Dupla primavera

Outro aspecto interessante sobre o ano que se inicia é que o próximo Ano Novo Lunar terá a chamada “dupla primavera”. Isso significa que teremos duas ocorrências do início da primavera (lichun) em um mesmo ano do calendário lunar chinês.

O primeiro lichun será dia 3 de fevereiro de 2025, o sexto dia do Ano Novo Lunar. Para a Astrologia Chinesa, neste dia o Sol passará pelo 15º grau do signo de Aquário. Por isso, a Astrologia Chinesa Ba Zi e o Feng Shui Tradicional Chinês consideram a data como início do Ano Novo Chinês da Serpente.

É um marco importante para a agricultura e marca as celebrações populares nos países que seguem o calendário chinês, como Vietnã, Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Mongólia e Sri Lanka. As festividades são fundamentais para sua identidade cultural, como os tradicionais festivais e rituais que estimulam as boas intenções para o novo período.

O segundo lichun cai em 4 de fevereiro de 2026, mais de uma semana antes do fim do Ano da Serpente, em 16 de fevereiro de 2026. Para a tradição chinesa, a primavera representa uma nova vida e novos começos. O famoso provérbio chinês lembra que “coisas boas vêm em pares”. Por isso, quando há duas primaveras em um ano, acredita-se que isso amplifique as bênçãos e a boa sorte, tornando-o particularmente auspicioso para decisões importantes.

O zodíaco chinês corresponde a um ciclo de 12 anos, com cada ano atribuído a um dos doze animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco, nessa sequência.