2024: ano de conquistas e ações pelo mandato de Ediane Maria

O ano de 2024 foi marcado por grandes vitórias e desafios no mandato da Deputada Estadual Ediane Maria (PSOL-SP), que, ao longo do ano, intensificou seu trabalho em prol das causas sociais e dos direitos das minorias.

Entre os principais marcos da sua trajetória neste ano, destaca-se a oficialização do Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados, sancionado pela Lei 17.948/2024 e celebrado em 27 de abril. A conquista representou uma imensa vitória para a categoria, que há muito luta por reconhecimento e melhores condições de trabalho.

Durante os dois anos de enfrentamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, o mandato de Ediane Maria se destacou pela combatividade e pela quantidade de ações apresentadas. Em 2024, a deputada apresentou um total de 324 ações, que incluem 166 Emendas, 67 Ofícios e 21 Projetos de Lei. A dedicação da parlamentar, refletida nessas iniciativas, resultou em um trabalho árduo e constante para garantir direitos e promover mudanças significativas para a população de São Paulo.

Além do trabalho legislativo, Ediane Maria percorreu mais de 45 mil quilômetros em 2024, realizando visitas em 17 cidades e promovendo ações e encontros nas mais diversas regiões de São Paulo e da região metropolitana. A deputada, que passou o ano rodando o estado, somou mais de 450 visitas, o equivalente a dar uma volta ao mundo, ouvindo a população e levando a sua proposta de transformação social.

Entre as principais ações realizadas ao longo do ano, destacam-se os seguintes momentos:

Março:

Seminário “Trabalho Invisível que Move Tudo”, um evento que abordou as questões da invisibilidade e da valorização do trabalho, especialmente o realizado pelas mulheres.

Audiência Pública por um Protocolo Antirracista na Educação, realizada em parceria com o coletivo Antonieta de Barros, com foco em uma educação mais inclusiva e antirracista.

Maio:

Visita à Argentina, a convite do Pátria Grande, para falar no Parlamento e conhecer as iniciativas voltadas ao Trabalho de Cuidados. Essa visita foi uma oportunidade para aprofundar o debate sobre a valorização dessa categoria de trabalhadores essenciais para o bem-estar da sociedade.

Agosto:

Lançamento da Frente Parlamentar do Funk, a primeira do Brasil, iniciativa que busca apoiar o funk enquanto manifestação cultural e garantir o reconhecimento dos direitos dos artistas desse gênero musical.

Outubro:

Sessão Solene em homenagem ao Mestre Tadeu, que completou 50 anos à frente da Bateria do Vai-Vai, uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo.

Dezembro:

Participação no Seminário pelo Fim da Escala 6×1 em Brasília, um evento que discutiu as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores em diversas categorias, com foco na busca por uma jornada mais justa e humana.

Com 2024 chegando ao fim, a Deputada Ediane Maria se orgulha do trabalho realizado, mas também reafirma o compromisso de seguir lutando por um estado mais justo e igualitário para todos. O mandato de 2024 foi um exemplo de resistência e determinação, com grandes vitórias que refletem o compromisso da parlamentar com as causas sociais e com a transformação da sociedade paulista.

A jornada continua, e 2025 promete ser mais um ano de intensas lutas e novas conquistas para Ediane Maria e para a população de São Paulo.