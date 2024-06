20 anos Copa do Brasil: Sérgio Soares relembra conquista do Santo André

Na comemoração dos 20 anos da conquista da Copa do Brasil pelo Santo André, o técnico Sérgio Soares, que estava no banco de reserva comandando a equipe diante do Flamengo, acredita que vai ser difícil assistir a um outro clube menor vencendo a competição como aconteceu em 2004.

“Pelo fato das equipes que disputam Libertadores migrarem para Copa do Brasil, trouxe dificuldade maior. A competição tem aporte maior financeiro e traz equipes pesadas, o que cria mais dificuldade alcançar o feito de conquista mesmo. Não acredito que a gente veja, a curto prazo, o que aconteceu com o Santo André. Futebol tudo pode acontecer, mas aumentou muito o grau de dificuldade”.

Sérgio Soares começava a carreira como comissão técnica, era auxiliar de Péricles Chamusca e consegue, agora com 20 anos como treinador, medir a conquista que ele participou diretamente naquela noite.

“A torcida do Sato André, que era de todo mundo que não fosse flamenguista, em termos de energia, era maior. Hoje se fala muito da questão mental e ali esta força era muito clara dentro do clube. Tinha muita confiança no trabalho, da comissão técnica, uma junção de coisas positivas. Foi, sem dúvida, uma conquista impactante e surpreendente”.

Por isso, a visão que tem daquele título também é maior para Sérgio Soares. “Por tudo que foi feito ao longo dos anos, escutei muito a respeito desse título e está sempre sendo falado. É uma valorização maior, aconteceu dentro do Maracanã, contra o time de maior torcida do País e isso criou um impacto gigantesco, não tem a menor dúvida. Fomos muito felizes em saber aproveitar isso”.