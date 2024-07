Polícia conclui na madrugada pesagem de droga apreendida em carga de minério

O carregamento de maconha que estava escondido sob uma carga de minério de ferro pesava mais de duas toneladas. A apreensão, feita pela Polícia Militar Rodoviária, aconteceu na quarta-feira (3), em Bauru, no interior de São Paulo, mas as equipes só conseguiram terminar a contagem da droga na madrugada desta quinta-feira (4).

A maconha estava dividida em 2,8 mil tijolos. O flagrante foi feito por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Os policiais estavam em patrulhamento durante a Operação Impacto na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando suspeitaram de um caminhão.

Durante a abordagem, as equipes encontraram os tijolos de maconha escondidos entre a carga de minério de ferro. Segundo o apurado, o caminhoneiro havia recebido a droga em Foz do Iguaçu, no Paraná, para entregá-la na região de Piracicaba. O homem foi preso no local.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia Central de Bauru.

Droga escondida em carga de ferro pesava mais de 2 toneladas