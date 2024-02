2° Festival de Verão Praia São Paulo terá presença de Picuruta Salazar

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) em parceria com a Associação Paulistana de Recreação, Esporte e Lazer (Aprel), promove o 2° Festival Verão Praia São Paulo, com programação esportiva e de entretenimento gratuita para a família em todas as regiões da cidade.

O evento acontecerá das 9h às 17h, durante oito finais de semana seguidos, sexta, sábado e domingo, começando em 2 de fevereiro e seguindo até 24 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na hora, nos locais do festival (Centros esportivos e Parque Praia do Sol).

No dia 9 de fevereiro, Picuruta Salazar irá marcar presença e ministrar uma palestra abordando carreira e esporte para todos os públicos. A diversão estará acessível em quatro eixos distintos: Norte-Sul, Leste-Oeste, Centro e no Parque Praia do Sol, na represa de Guarapiranga. A expectativa é superar os 50 mil atendimentos registrados no ano passado.

Parque Praia do Sol

No Parque Praia do Sol (Av. Atlântica – Jardim Três Marias), haverá sorteio de brindes e a população terá a oportunidade de praticar esportes em duas arenas de atividades, todas gratuitas:

Arena Praia: infraestrutura com cinco quadras de areia

Atividades: Beach Tênis, Beach Soccer, Futvôlei, Vôlei, Freesbe, Peteca e badminton.

Arena Náutica: infraestrutura completa para esportes aquáticos

Atividades: Stand Pp Paddle, Veleiro, Banana Boat, Bote Inflável, Caiaque, Canoa Havaiana e Pedalinho.

Não há limite de pessoas e a família pode aproveitar as estruturas durante o dia todo. Além das atividades esportivas, o evento também reunirá quatro dias de palestras nas sextas-feiras, com nomes renomados, como o surfista Ricardo Fontes de Souza (Rico), o velejador olímpico Lars Grael, os surfistas Leco e Lucas Salazar.

Cerca de 400 crianças terão a oportunidade de participar, por dia, das palestras abordando temas de saúde, esporte, desenvolvimento e como as práticas transformaram a vida desses atletas e depois usufruir de todas as atividades esportivas nas duas arenas.

As atividades contarão com infraestrutura completa, com segurança, ambulâncias, material esportivo, tendas para descanso, totens de protetor solar, cadeiras de praia, guarda-sol e profissionais especializados em cada esporte.

Centros Esportivos

Além das iniciativas no Parque Praia do Sol, haverá ações gratuitas em outros seis centros esportivos. Cada CE estará equipado, na área da piscina, com brinquedo inflável, boias, espaguetes, water ball, prainha (área com cadeiras de praia e guarda-sol), além de uma equipe de staff.

CE Ipiranga – Balneário Carlos Joel Nelli.

Endereço: Praça Nami Jafet, 45, Ipiranga (Sul);

CE Pirituba – CEE Geraldo José de Almeida.

Endereço: Av. Agenor Couto de Magalhães, 32 – Vila Pirituba.

CE Náutico Guarapiranga

Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardim Horizonte Azul.

CE Tatuapé – CEE Brigadeiro Eduardo Gomes

Endereço: Rua Apucarana, 233, Tatuapé.

CE Vila Curuçá – CEE José Ermírio de Moraes

Endereço: Rua Grapira, 537 na Vila Curuçá Velha.

CE Jd. São Paulo – CEE Alfredo Ignácio Trindade

Endereço: Rua Viri, 425 – Jd. São Paulo

Festival Verão Praia São Paulo

O Festival Verão Praia São Paulo é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade de São Paulo (SEME), produzida pela Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer, que leva atividades esportivas gratuitas para todas as regiões da cidade. Em sua segunda edição, o festival conta com esportes como beach tennis, vôlei de areia, futevôlei, frescobol, beach soccer, frisbee, caiaque, pedalinho, banana boat, stand up paddle (SUP) , canoa Havaiana e barco a vela.