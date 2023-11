1º Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana acontecerá em dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Observatório da Gastronomia, colegiado vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET, em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi,integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, realiza o 1º Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana, uma iniciativa inédita na cidade. O evento acontecerá na Demo Kitchen da Universidade Anhembi Morumbi/Campus Mooca, no dia 5 de dezembro, das 9h às 12h, e contará com o corpo docente e discente da universidade das áreas afins, com a presença de especialistas do setor, assim como os membros dos comitês ligados ao Observatório da Gastronomia.

A gastronomia paulistana tem importante papel nas engrenagens do desenvolvimento econômico da Capital, além de carregar consigo histórias e lembranças que formam a identidade cultural da cidade. A gastronomia paulistana e suas inúmeras vertentes receberam reconhecimento internacional no ano de 2022, quando a cidade de São Paulo foi eleita como sétimo melhor destino gastronômico pelo prêmio “Traveller’s Choice”, promovido pela Trip Advisor, desbancando grandes cidades referência no tema, como Nova Iorque e Singapura, e sendo a única cidade brasileira a estar presente no ranking.

O Observatório da Gastronomia institui diversas parceiras, nos mais diferentes escopos, visando a promoção da imagem de São Paulo como capital mundial da Gastronomia, além de ter entre suas atribuições fomentar o conhecimento no setor. Tendo em vista a diversidade gastronômica criada e difundida por toda a Capital, o 1º Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana busca entender a formação destas culturas, por meio do estudo da identidade culinária de bairros tradicionais, que no passado foram berço de imigrantes, como a Liberdade, República, Sé e Bela Vista.

“Por meio da parceria acadêmica entre o Observatório da Gastronomia e a Universidade Anhembi Morumbi, o simpósio irá demonstrar na prática, o quão rica foi a experiência dos alunos de ir a campo e buscar entender a história das regiões centrais aliadas à suas influências na gastronomia, além de contribuir diretamente na formação cultural e acadêmica dos discentes, e na disseminação da identidade gastronômica da Capital” comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

O evento promoverá mesas redondas e debates sobre a constituição destes eixos gastronômicos, que integram a rota do turismo gastronômico da cidade, além de buscar e analisar a identidade cultural e gastronômica destes polos. O evento será realizado presencialmente, e contará com personalidades do setor, professores e alunos, gerando, numa próxima etapa, um e-book sobre a identidade gastronômica da Capital.

“É uma honra sediar na Anhembi Morumbi o 1º Simpósio Identidade Gastronômica Paulistana, especialmente porque foi aqui, nesta universidade, que a gastronomia começou enquanto formação superior. Estou certa de que os conhecimentos aqui trazidos durante o evento contribuirão sobremaneira para a formação dos nossos estudantes”, afirma Rosa Moraes, embaixadora de gastronomia da Ânima e idealizadora do primeiro curso de gastronomia do Brasil, na Universidade Anhembi Morumbi.

Os inscritos que estiverem presentes receberão certificado.

O evento é gratuito, e para participar, os interessados devem se inscrever pelo link.

Observatório da Gastronomia

Espaço de articulação direcionado ao fortalecimento da cadeia da alimentação e da gastronomia.

Trabalhando em conjunto com todos aqueles que atuam nesse setor, o Observatório visa potencializar os aspectos ligados à economia, cultura, segurança alimentar, turismo gastronômico e sustentabilidade.

A iniciativa atua por meio de comitês temáticos, que têm o objetivo de unir a expertise dos diversos atores de forma a potencializar a busca por soluções no setor da alimentação. O colegiado conta com a participação de órgãos e instituições municipais, associações, cooperativas, ONGs, instituições de ensino, sindicatos, chefs de cozinha, bares, restaurantes, empresas do setor de alimentação e de distribuição, comida de rua e produtores agrícolas.

Universidade Anhembi Morumbi

A Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, oferece programas de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, distribuídos nas áreas de Ciências da Saúde; Turismo e Hospitalidade; Negócios; Direito; Artes, Arquitetura, Design e Moda; Comunicação; Engenharia e Tecnologia e Educação. Seus cinco campi estão localizados nas regiões da Avenida Paulista, Vila Olímpia, Mooca, São José dos Campos e Piracicaba.

Possui laboratórios de última geração e diferenciais como a internacionalidade, já tendo enviado, desde 2006, milhares de alunos do Brasil para realização de cursos no exterior, além de receber centenas de estudantes estrangeiros em seus campi, que se tornaram locais multiculturais para o aprendizado. A Anhembi Morumbi também contribui para democratização do Ensino Superior, ao oferecer cursos digitais com diversos polos dentro e fora de São Paulo. Além disso, o aluno aprende na prática desde o primeiro dia de aula.

Serviço

Dia: 5 de dezembro

Horário: 9h às 12h

Local: Demo Kitchen – Universidade Anhembi Morumbi/Campus Mooca

Endereço: R. Dr. Almeida Lima, 1134.