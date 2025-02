1º Megaencontro de Motos Dream Car reúne apaixonados por duas rodas em São Roque

O 1º Megaencontro de Motos Dream Car será realizado neste domingo (9/2) em São Roque, distante apenas 60 km da capital paulista. Com inscrições e visitação gratuitas, o evento oferece uma programação especial para motociclistas de todas as idades e para os entusiastas de motos antigas e novas. A participação é aberta a modelos de qualquer marca ou cilindrada, com a exceção de um pequeno custo de R$ 5,00 para estacionamento, que terá um bônus de 50% de desconto.

A realização do evento é do Complexo Dream Car, que já organiza o tradicional Encontro Mensal de Veículos Antigos. O próximo evento da série ocorrerá em 16 de fevereiro. A programação do Megaencontro de Motos ocorrerá das 9h às 18h, no entorno do prédio principal, mesmo em caso de chuva. Todos os motociclistas e caroneiros receberão desconto na entrada do museu.

Atrações para todos os gostos no Complexo Dream Car

Além do evento de motos, o Complexo Dream Car possui um acervo de 20 motos clássicas, que estarão expostas para visitação durante o Megaencontro. Os participantes também poderão explorar o museu, que conta com um total de 165 veículos antigos, incluindo 40 bicicletas antigas e 105 automóveis.

Localizado no famoso Roteiro do Vinho em São Roque, o Complexo Dream Car é considerado o maior polo de entretenimento voltado a carros clássicos no Brasil. Além do museu, os visitantes podem aproveitar a infraestrutura do local, que inclui parque de diversões temático, shopping com 23 lojas e restaurantes, e um kartódromo de nível internacional, a Arena Dream Car.

Calendário mensal do Megaencontro

O Megaencontro de Motos Dream Car será incorporado ao calendário oficial de eventos do complexo, com edições mensais realizadas todo segundo domingo de cada mês. O evento contará com a participação de dezenas de motoclubes que organizarão comboios a partir de várias cidades para prestigiar a primeira edição. O veterinário Ricardo Pupo, 69 anos, morador de São Paulo e membro da Motos Clássicas 70 (MC70), irá ao encontro pilotando sua Honda 400 Four, ano 1975. Ele destaca a estrutura do Complexo Dream Car como um ótimo lugar para passar o dia com amigos e família.