1º Interescolar de Atletismo incentiva esporte e bem-estar na educação infantil

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esporte, realizou o 1º Interescolar de Atletismo voltado à educação infantil. O evento aconteceu na Areninha do Jardim Caçula e contou com a presença de cerca de 240 crianças das Escolas Municipais Francisca Ferreira Santiago e Herbert José de Souza. Com o slogan “Passos de hoje, campeões de amanhã”, a iniciativa teve como objetivo incentivar a prática esportiva desde cedo e promover o bem-estar dos alunos.

Coordenado pelo professor Fernando Rípoli, da Secretaria de Esporte, o evento ofereceu diversas modalidades de atletismo adaptadas para crianças e brincadeiras que exploravam o movimento e a coordenação motora das crianças. “O esporte é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Iniciativas como essa ajudam a criar hábitos saudáveis e podem até despertar talentos”, comentou Ripoli.

O clima de entusiasmo marcou o dia. Entre risadas e aplausos, os pequenos atletas deram o melhor de si em cada atividade. Ana Luiza, de 6 anos, estudante da E.M. Herbert José de Souza, não escondeu a felicidade. “Eu gostei muito de correr com meus amigos. Foi muito divertido e todo mundo torcia! Quero fazer isso de novo!”, disse a menina, com os olhos brilhando de empolgação.

Além de proporcionar momentos de lazer e descontração, o evento também teve um papel educativo. O 1º Interescolar de Atletismo é apenas o início de uma série de ações planejadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires para integrar esporte e educação no município.

A Prefeitura tem como objetivo promover iniciativas que estimulem hábitos saudáveis e a formação de cidadãos mais ativos e conscientes, garantindo que o esporte seja uma parte essencial da rotina escolar.