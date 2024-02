1º Festival Viola Caipira – o Som das Minas Gerais prorroga inscrições

O 1º Festival Viola Caipira – o Som das Minas Gerais, que será realizado em São Lourenço entre os dias 22 e 24 de março, prorrogou as inscrições até 5 de março para participação de duplas caipiras que desejam se apresentar no evento. O festival oferecerá R$16,5 mil em premiações aos artistas que se destacarem na visão dos jurados.

Os interessados em se apresentar devem se inscrever pelo formulário presente no link www.realizaminas.com.br/festivalviolacaipira/, anexando todos os documentos solicitados no edital divulgado no site. O festival foi criado com o objetivo de promover a cultura musical da viola caipira, resgatando e difundindo os saberes, linguagens e expressões musicais desse patrimônio mineiro.

Cada participante poderá se inscrever no máximo com duas músicas, lembrando que as mesmas deverão ser do cancioneiro raiz da viola caipira, no formato dupla caipira. Ao todo serão distribuídos R$16,5 mil aos participantes do Festival, sendo pago ao vencedor do concurso uma premiação de R$7 mil. O segundo lugar receberá R$4 mil, o terceiro R$3 mil, o quarto R$1,5 mil e o quinto R$ 1 mil.

De acordo com uma das realizadoras do evento, Rebecca Geyerhahn Cortês, a prorrogação dá oportunidade para mais artistas se inscreverem. “Devido ao recesso de carnaval, optamos por deixar as inscrições abertas por mais alguns dias, para que duplas caipiras de todo o Brasil possam se organizar para fazer a inscrição”.

Ela ressalta que muitos artistas já estão participando da seleção e que a população de São Lourenço está na expectativa para a festa. “A expectativa é muito grande por se tratar da viola caipira, que é patrimônio dos mineiros. Queremos receber cerca de 5 mil pessoas nos três dias de evento, e que elas possam se divertir e se emocionar com as apresentações. Minas é um estado com muita tradição relacionada às violas. É nosso dever preservar, valorizar e perpetuar essa cultura para as novas gerações”.