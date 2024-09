1º Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto movimenta a cena cultural da cidade

O cinema movimenta a agenda cultural de Ribeirão Preto na primeira semana de outubro, com a realização do 1º FIC Ribeirão (Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto), iniciativa da Oya Filmes e Baderna Produções Culturais. A maratona de exibições de filmes nacionais e estrangeiros acontece entre os dias 1º a 5 de outubro, em dois locais. A mostra principal será no auditório da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – rua João Penteado, 386, no Jardim Sumaré); e as sessões especiais na Biblioteca Sinhá Junqueira (rua Duque de Caxias, 547, no Centro), instituições apoiadoras do evento. A entrada é gratuita para todas as sessões, com acesso por ordem de chegada até o esgotamento dos lugares.

Segundo o produtor audiovisual Matheus José Vieira, idealizador do FIC, foram recebidas mais de 3.500 inscrições. A seleção das produções que serão exibidas foi feita por uma equipe de 30 curadores – que trabalharam do Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Bolívia, Cuba, Uruguai e Venezuela – a partir de cinco eixos temáticos: “Latinidades”, “Mirada”, “O Meio é o Todo”, “Estéticas Descentralizadas” e “Cosmovisão”. “Essas sessões foram definidas com o objetivo de conectar o contexto mundial a questões locais, atravessando temas relevantes para o público, como territórios, diásporas, espiritualidade, representatividade, identidade e novas estéticas no campo audiovisual”, explica Matheus Vieira, que também é diretor da Oya Filmes e da Baderna Produções Culturais.

A América do Sul aparece com forte presença entre os filmes inscritos, liderada pelo Brasil (732 inscrições), seguido por Argentina (160), Estados Unidos (92) e México (73). Da Europa, vieram 188 filmes da Espanha e 150 da França. Irã está representado com 203 produções e a Índia com 187. Ucrânia e Síria têm, respectivamente, 15 e 5 obras inscritas. Os microestados de Andorra e Luxemburgo (ambos na Europa) também enviaram trabalhos. Do total dos filmes brasileiros, 40 são da região de Ribeirão Preto. “A ideia do FIC é promover e celebrar a arte cinematográfica, proporcionar um espaço para exibição e reconhecimento de filmes de diversas nacionalidades e gêneros, e contribuir com a formação de plateia e o consumo do produto audiovisual em Ribeirão Preto”, pontua Matheus Vieira, ressaltando que a organização do festival realizou atividades formativas e de capacitação no âmbito do cinema e do audiovisual.

Conexões e prêmios

Sem se restringir apenas a filmes independentes (feitos por empresas com autonomia de produção e distribuição), mas destacando a importância dessa vertente, o 1º FIC Ribeirão – ideia surgida há três anos – guarda também a intenção de criar espaço de conexão entre produtores audiovisuais e o público da cidade e da região, em diálogo com produções internacionais. “A produção de cinema independente no interior de São Paulo tem ganhado força nos últimos anos, especialmente após a criação do curso de Produção Audiovisual no Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, que, junto com coletivos e cursos livres, impulsiona uma cena diversificada. A Lei Paulo Gustavo também contribui com esse movimento e é grande o potencial que o interior paulista tem para se consolidar como um polo cinematográfico”, comenta o idealizador do FIC.

Viabilizado por meio de recursos da parceria com a WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada, empresa de inseminação artificial com sede em Cravinhos, o festival vai entregar 24 premiações. Na categoria longa metragem, receberão troféus os melhores: filme, filme regional, filme independente, filme estrangeiro, direção, roteiro, atuação, documentário, edição, animação, fotografia e júri popular. Na categoria curta metragem, os premiados serão: melhor curta, melhor curta independente, melhor curta regional, melhor curta de estudante, melhor curta experimental, animação, direção, edição, roteiro, atuação, fotografia e júri popular. Nas duas categorias, o júri popular será formado por profissionais do mercado audiovisual. “Um dos pontos que atraiu nossa empresa para apoiar o festival é o pioneirismo do evento, característica que tem marcado a história da WTA há mais de 20 anos”, considera Osnir Watanabe, diretor da empresa patrocinadora.

Superadas as expectativas com as inscrições e com a adesão dos curadores em diferentes partes do Brasil e do mundo, a organização do 1º FIC Ribeirão espera agora a resposta do público local e regional nas sessões programadas. “Estamos confiantes de que a mostra vai atrair uma audiência significativa. Esperamos receber realizadores e equipes técnicas regionais. Além disso, o evento também quer funcionar como um elo entre as diversas vertentes culturais de Ribeirão, incluindo música, teatro e artes plásticas”, conclui Matheus Vieira. A programação completa do 1º Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto pode ser acessada pelo Instagram do evento.

SERVIÇO: 1º Festival Internacional de Cinema de Ribeirão Preto – FIC Ribeirão

Mostra principal: 1º a 5 /10

Local e horário: auditório da Abrasel (rua João Penteado, 386) | 19h às 22h30

Exibições especiais: 1º a 4/10

Local e horário: auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira (rua Duque de Caixas, 547) | 15H

Acesso: gratuito, com assento por ordem de chegada