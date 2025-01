1º Festival Escreva, Garota! promove literatura feminina em São Paulo

No dia 15 de fevereiro, São Paulo será palco do 1º Festival Literário Escreva, Garota! – Escrevendo o Futuro, uma Mulher de Cada Vez, que tem como objetivo promover e valorizar a escrita e a publicação de mulheres. Com produção e curadoria de Lella Malta, o festival conta com o apoio do Goethe-Institut São Paulo e será realizado na sede da instituição, na Rua Lisboa, 974. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O festival surge como uma resposta à crescente presença feminina na literatura brasileira e busca criar um espaço onde essas vozes possam ser ouvidas e celebradas. A programação inclui uma série de atividades voltadas para leitores, escritoras e profissionais do mercado editorial, oferecendo uma experiência imersiva para todos os apaixonados por literatura, cultura e diversidade.

“Em 2025, o projeto Escreva, Garota! comemora 5 anos, e nada melhor do que um festival literário para expandir esse movimento de incentivo à literatura feita por mulheres que tanto têm feito pelo mercado editorial brasileiro”, comenta Lella Malta, idealizadora do projeto.

Uma das principais atrações do evento é a feirinha literária, que reunirá editoras, coletivos femininos, livrarias e autoras de diferentes partes do país. Entre as marcas confirmadas estão a autora e empreendedora Hanna Malta, a com.tato comunicação e a Livraria da Vila. Os visitantes terão a oportunidade de adquirir livros, conhecer novos talentos e se conectar diretamente com mulheres que estão moldando o cenário literário.

O festival também contará com painéis de discussão, que trarão grandes nomes da literatura nacional para debater temas como comunicação e criação poética, maternidade e escrita, e estratégias para aproximar os jovens do universo literário. Bia Crespo, Mari Mortani, Giu Rodrigues, Juliana Dantas, Sue Hecker, Bethânia Pires Amaro e Julia Rietjens estão entre as participantes confirmadas.

“O evento nasceu do desejo de celebrar e dar visibilidade às mulheres que, com suas histórias e perspectivas, têm enriquecido a literatura brasileira”, afirma Lella. “Mais do que um festival, este é um espaço para apoiar o protagonismo feminino no mercado editorial. Vivemos um momento em que as vozes femininas ganham mais força e reconhecimento, mas sabemos que ainda há um longo caminho pela frente”.

A entrada para o evento é gratuita, mas os ingressos para os painéis temáticos serão disponibilizados em breve na plataforma Sympla. A programação completa será divulgada em breve. Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do Escreva, Garota! no Instagram: @escrevagarota.