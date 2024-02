1º ‘Feirão do Emprego PCD’ regional de Nova Odessa é neste sábado (24)

Acontece neste sábado, dia 24 de fevereiro, das 8h às 12h, o 1º “Feirão do Emprego PCD – Pessoas com Deficiência” de Nova Odessa e Região. O “mutirão” de empregabilidade acontece no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), e será aberto a PCDs de todas as cidades da região. E já estão confirmadas 15 empresas, que vão oferecer cerca de 150 vagas.

A ação de empregabilidade para trabalhadores com deficiências físicas e intelectuais é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com Instituto Rumo, Nisfram, CIEE, Apae Nova Odessa e da Apadano, além dos Departamentos de RH (Recursos Humanos) das empresas participantes.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Rafael Brocchi, toda a equipe de voluntários que vão atender os trabalhadores PCDs e seus acompanhantes neste sábado foi treinada a fazer o acolhimento adequado do público. Uma consultoria vai prestar informações sobre emissão de habilitação especial e aquisição de veículos com desconto.

“Vamos ter o apoio de duas entidades, com suporte sobre dúvidas a respeito de laudos médicos e se o interessado perde ou não benefícios sociais ao conseguir um emprego. Nossa expectativa é atender a demanda de empresas e poder realizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E podem surgir mais vagas. As contratações vão depender muito do perfil dos candidatos que comparecerem”, comentou Brocchi.

O evento visa “reunir” num só local empregadores com vagas para PCDs abertas e trabalhadores com deficiências da cidade e de toda a região. Os candidatos às vagas de emprego e estágio devem comparecer na Prefeitura neste sábado portando documentos pessoais, laudo médico e currículo impresso.

Haverá uma equipe de acolhimento preparada para atender aos interessados conforme suas deficiências, incluindo intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais). A coordenação do evento está a cargo da altamente experiente equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa.

A Prefeitura conta com a parceria do Instituto Rumo, CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Nisfram (uma organização sem fins lucrativos voltada a projetos socioeducativos, culturais, artísticos, esportivas, de lazer, acessibilidade e formação profissional, inclusive de pessoas com deficiências), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos).

Este será o terceiro “Feirão do Emprego” promovido pela atual gestão municipal. As duas edições anteriores, realizadas em julho de 2022 e setembro de 2023, atraíram milhares de trabalhadores e jovens em busca de vagas de emprego e estádio em geral (e não apenas PCDs).