1º Encontro Municipal da Rede Cozinha Escola acontece nesta quinta (21) e sexta-feira (22)

A Prefeitura promove o 1º Encontro Municipal da Rede Cozinha Escola nas próximas quinta (21) e sexta-feira (22) para troca de experiências e aprendizado. Atualmente, são 65 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras, 55 fornecendo refeições prontas e capacitações na área de alimentação para a população em vulnerabilidade social. Nos mesmos dias, acontece a final do Concurso Culinário “Desafio dos Sabores.

Durante o evento serão ministrados palestras, workshops e rodas de conversa com especialistas nas áreas de gestão, alimentação e sustentabilidade, visando a formação continuada dos participantes para enfrentar os desafios e oportunidades que surgem no contexto do Programa Rede Cozinha Escola.

Concurso

O concurso culinário “Desafio dos Sabores da Rede Cozinha Escola” começou no final de fevereiro e dos 45 inscritos, 20 foram escolhidos para a segunda fase. Na segunda rodada, foram selecionados os dez finalistas pelo trio de jurados composto por chefe de cozinha, nutricionista e um representante do público. Os finalistas vão disputar o prêmio na sexta-feira (22) nas categorias “Segunda Sem Carne” e “Aproveitamento Integral dos Alimentos”, preparando um prato com ingredientes surpresa.

O concurso busca valorizar a diversidade de talentos da Rede Cozinha Escola e seus potenciais criativos na área da alimentação.

Serviço

1º Encontro Municipal do Programa Rede Cozinha Escola

Quando: sexta-feira (22), das 9h às 14h

Onde: Universidade Nove de Julho – UNINOVE Barra Funda

Av. Francisco Matarazzo, 364

Final do Concurso Culinário “Desafio dos Sabores da Rede Cozinha Escola”

Quando: quinta-feira (21), das 8h às 18h

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (21)

8h – Credenciamento e Café da Manhã

9h – Cerimônia de Abertura

10h – Diálogos inspiradores

Tecendo Redes de Solidariedade: A Força da Assistência e do Acolhimento

Paula Ferreira | Administradora e especialista há 20 anos no Terceiro Setor

Eliane de Oliveira Silva | Coordenação de Políticas para as Mulheres

10h45 – Momento reflexão: Sustentabilidade em ação com a Triângulo, empresa que faz a coleta de óleo de cozinha usado

10h50 – Alimentando o Futuro: Segurança Alimentar e o Direito Humano à Alimentação Adequada

Vera Vilela | Nutricionista e Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMUSAN

Luiza Araújo | Nutricionista da SMDHC/SESANA/COSAN

11h35 – Momento reflexão: Desafio dos Sabores da Rede Cozinha Escola e os passos até aqui

11h45 – Conectando Sabores, Inspirando Mudanças: Segunda Sem Carne

Michelle Letran | Representante da Sociedade Vegetariana Brasileira – SVB

Aline Carvalho | Professora da Faculdade de Saúde Pública da USP

12h30 – Almoço

14h – Workshops e Rodas de Conversa (atividades de integração com workshops temáticos e aulas-show de 1h20 cada)

Workshop | Como comunicar? Estratégias de divulgação das atividades nas redes sociais

Workshop | Práticas sustentáveis: Segunda Sem Carne para além do ovo

Workshop | Como organizar a prestação de contas e evitar dores de cabeça?

Workshop | Técnicas de educação alimentar e nutricional para o refeitório

Roda de Conversa | Para além da refeição: Como ampliar as ações de transformação no território?

Roda de Conversa | Mulheres do Rede Cozinha Escola nos espaços de liderança

15h30 – Workshops e Rodas de Conversa (atividades de integração com workshops temáticos e aulas-show de 1h20 cada)

Workshop | Storytelling: Como contar a história da OSC e conseguir mais parcerias?

Workshop | Práticas sustentáveis: Vai descascar? Não! Com casca e tudo!

Workshop | Sua OSC tem horta? Técnicas de plantio e manejo em pequenos espaços

Workshop | Ajustando o estoque: explorando o Guia alimentar e a classificação dos alimentos

Roda de Conversa | (In)seguranças alimentar, social e econômica: Como formar redes de apoio às mulheres do território

Roda de Conversa | Fases da vida: Alimentação adequada para todos

17h – Apresentação Musical com Vavá Cordelista e Heloísa Lucas

18h – Encerramento

Sexta-feira (22)

Concurso Desafio dos Sabores

8h – Credenciamento e Café da Manhã

9h – Cerimônia de Abertura

10h – Início do concurso | 90 minutos para a realização do desafio culinário

13h – Premiação

14h – Encerramento