1º Encontro de Veículos Antigos prossegue neste domingo com entrada franca em São Roque (SP)

Uma verdadeira viagem ao passado, que encanta e emociona apaixonados de todas as idades. O 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste prossegue neste domingo (1º/12) em São Roque (SP) com entrada franca. O evento reúne, desde sexta-feira (29/11), cerca de 200 modelos raros na Arena Dream Car. Realizado pelo Complexo Dream Car, integra as comemorações do primeiro ano de atividades do maior polo de entretenimento de carros clássicos do Brasil. Neste domingo, a programação começa às 9 horas, com abertura da mostra para os expositores, prosseguindo às 10 horas com o início da visitação pública e a cerimônia de premiação. O término do encontro ocorrerá a partir das 13h30, com a retirada gradual dos carros. Portanto, fica a dica: quem deseja contemplar o maior número possível de veículos expostos deve ir ainda na parte da manhã.

Desde sexta-feira, modelos dos quatro Estados do Sudeste estão perfilados na pista do kartódromo do Complexo Dream Car, onde também estão montados 15 estandes que comercializam peças, adereços alusivos a veículos e, ainda, peças de roupas. Na sexta-feira, os antigomobilistas foram recepcionados durante todo o dia e, à noite, participaram de um coquetel de integração. Neste sábado, o ponto alto da programação foi o jantar animado por um trio de jazz. Uma comitiva de 5 pessoas do Veteran Car Club Novo Hamburgo viajou 2.400 km de ida e volta para prestigiar o encontro e agradecer pelos donativos entregues por clubes de São Paulo e diversos Estados aos atingidos pela tragédia climática registrada em maio, a mais grave da história recente do Rio Grande do Sul.



Outros participantes vieram de cidades mais próximas, mas nem por isso deixaram de se divertir durante a viagem, a exemplo do engenheiro mecânico Luciano da Silva, 51 anos, e da analista fiscal Juliana da Silva, 47. Eles percorreram os cerca de 100 km entre São Roque e Jundiaí, onde moram, a bordo do Chevrolet Bel Air 1957, que fez sucesso pelo design e pelo porte imponente. Durante todo o evento, o casal interagiu com o público, explicando sobre a história do modelo e detalhando informações técnicas. “Como é bom fazer parte deste evento, que tem carros com uma qualidade altíssima e certamente vai entrar para a história dos encontros de veículos antigos”, opina Juliana, que é conhecida no meio como “Juliana Trichevy”, pois é dona deste e de outros dois modelos antigos da Chevrolet.

Nos dois primeiros dias, os visitantes foram à loucura com a diversidade de exemplares raros reunidos em um único local. O mecânico Otacir Oliveira, 37 anos, foi com a esposa, Jaqueline Tonus, 36, o filho, Mario, 2, a cunhada Mariana, 15, e a mãe, Jane, 71, que se encantou pelos modelos da década de 1930. “Gostamos não apenas do encontro, que reúne carros realmente diferenciados, mas também do complexo como um todo, principalmente por oferecer uma estrutura bastante completa para a família inteira”, avalia Otacir. No entorno do museu, a atração especial foi a exibição de exemplares de Ferrari, Porsche e Dodge, além de 5 caminhões antigos da Confraria dos Gigantes.

Complexo oferece museu, parque de diversões e shopping

Além de conferirem os modelos expostos no 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, os visitantes podem aproveitar o domingo para apreciar o acervo do Dream Car Museum, que recebe novidades todos os meses e hoje expõe 165 exemplares raros: 105 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas. Os ingressos estão à venda na bilheteria local com 50% de desconto. As famílias também podem passear no mall, que tem 23 lojas e restaurantes, oferecendo toda a infraestrutura necessária para permanecer o dia inteiro com muito conforto. Enquanto os pequenos se divertem nos brinquedos do parque temático, os adultos têm a chance de dirigir Ferrari, Porsche e Camaro na Volta dos Sonhos. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br.

1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste

PROGRAMAÇÃO DO ÚLTIMO DIA:

1º/12 – Domingo

9h – Abertura da mostra para os expositores

10h – Início da visitação pública e da cerimônia de premiação

13h – Encerramento da premiação

13h30 – Início da retirada dos carros