1º Congresso de Educação tem início em Santo André

Começou nesta terça-feira (12), no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, o 1º Congresso de Educação de Santo André, grandioso evento voltado aos profissionais da área e que vai até sábado (16), em 12 polos distribuídos pela cidade. No total, somados, serão aproximadamente 30 mil participantes.

A programação contará com 192 palestras conduzidas por grandes nomes, atividades práticas, mentorias transformadoras, workshops envolventes e outras experiências, que são tratadas como uma “revolução educacional em forma de evento”, na intenção de promover aprendizado, crescimento e inspiração aos participantes.

“Quero parabenizar toda a equipe da Educação por este evento. São quase 30 mil inscrições e palestras com a participação das universidades, da rede de ensino privada e dos profissionais da rede pública. Será um debate muito rico, para consolidarmos Santo André como uma cidade educadora”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Serão abordados oito eixos temáticos durante este 1º Congresso de Educação de Santo André: Políticas Públicas e Gestão Escolar; Educação em Perspectiva; Educação Física, Arte e Cultura Corporal; Educação Especial e Inclusiva; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Cooperação e Cultura de Paz; Relações Étnico-Raciais e Diversidade; e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia.

“Agradeço mais uma vez pela participação de cada um de vocês. Com a realização deste evento, Santo André vai começar a discutir de uma forma ainda mais intensa o processo de educação das nossas crianças“, disse o secretário de Educação, Almir Cicote.

Na sexta-feira (15), a partir das 19h, a palestra mais concorrida será com o professor Leandro Karnal, no Ginásio Laís Elena do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, com o tema ‘Educação: Recriar, Reinventar e Desaparecer’. As inscrições remanescentes para esta e outras palestras estão disponíveis no site https://portais.santoandre.sp.gov.br/congressoeducacao/

O congresso tem como objetivo proporcionar aos educadores reflexões sobre o universo da Educação, com foco na qualificação da prática pedagógica, integrando diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a metodologia de ensino de uma cidade educadora.