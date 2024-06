1º Campeonato de Aeromodelismo de Ribeirão Pires encanta visitantes

O 1° Campeonato de Aeromodelismo de Ribeirão Pires reuniu grande público no último domingo (16), no Centro Esportivo da Vila Gomes. O evento, organizado pela equipe Aeroloucos de Ribeirão Pires, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), reuniu aeromodelistas, curiosos e fãs de aviação, que poderão trocar experiências sobre a prática esportiva.

Na programação da competição os pilotos participaram de prova de pouso perfeito, prova da bolinha, prova de acrobacia, além de voos livres que encantaram os visitantes.

“A Prefeitura segue agenda intensa com opções de lazer para todas as idades e sempre dará todo apoio para promover e dar oportunidades aos amantes de todas as modalidades”, afirmou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Para o organizador Gilson Soares, o 1° encontro de Aeromodelismo foi sucesso absoluto. “O envolvimento do público foi impressionante. Quem compareceu viu grandes shows de acrobacias aéreas. Esse foi o primeiro de muitos outros”, ressaltou.

O Aeromobilismo é um esporte que se pratica com aviões em miniaturas não tripulados e remotamente pilotados sendo utilizados para recreação ou competições.