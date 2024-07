1ª Semana de Fotografia de Atibaia promove concurso voltado a profissionais e amadores

Atibaia se prepara para a 1ª Semana Municipal de Fotografia, evento que foi criado pela Lei nº 4.954/2024 e passará a ser comemorado anualmente na semana do dia 23 de agosto. Nesta primeira edição, a Prefeitura lançou um concurso fotográfico para compor a exposição “Percursos Humanos nas Cidades: Caminhos que vêm e vão”, que será realizada na Secretaria de Turismo a partir de 23 de agosto. Direcionada a profissionais e amadores, a iniciativa premiará fotógrafos da cidade e de outras localidades.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 16 de agosto. O candidato poderá efetuar sua inscrição pessoalmente, no Museu Municipal João Batista Conti, ou via Correios, encaminhando a documentação exigida para o endereço do museu: Praça Bento Paes, s/n, Centro Atibaia-SP, CEP: 12.940-810.

No caso de trabalhos encaminhados pelos Correios, o prazo considerado será a data no carimbo de postagem e o museu funcionará de terça a sábado, das 9h30 às 12h e das 13h às 16h30, e aos domingos, das 9h às 12h30, para receber as inscrições.

Especificações técnicas

Cada concorrente deverá apresentar uma fotografia original, colorida, no formato 20×30 cm, analógica ou digital, impressa em papel fotográfico e sem qualquer tipo de identificação como marcas d’água ou assinaturas. Serão permitidos ajustes e recortes básicos, mas o uso de Inteligência Artificial é proibido.

“Percursos Humanos nas Cidades: Caminhos que vêm e vão”

As fotografias deverão ter um título e abordar o tema da exposição, explorando o potencial da captura fotográfica como meio de expressão artística. A ideia é reunir fotografias dos diversos trajetos que as pessoas percorrem nas cidades, sejam caminhos diários como a ida ao trabalho ou à escola, passeios casuais como uma caminhada no parque, ou até mesmo deslocamentos inesperados e únicos.

Documentação

Para se inscrever, o candidato deverá encaminhar um envelope devidamente identificado contendo: a fotografia no formato exigido pelo concurso, a ficha de inscrição, disponível no Anexo I do regulamento, devidamente preenchida e assinada, além de cópias do documento de identidade e do comprovante de endereço atualizado (últimos três meses).

Categorias e prêmios

Com o objetivo de difundir e valorizar a fotografia como expressão artística, registro histórico e manifestação cultural em Atibaia, o concurso conta com duas categorias, cada uma delas com um prêmio que homenageia importantes nomes da arte de escrever com a luz, tanto em um contexto mais local quanto global.

Calixto Rinaldi, o primeiro fotógrafo de Atibaia, dá nome ao prêmio voltado a fotógrafos nascidos ou residentes na cidade que contribuem com a arte fotográfica no município. Já o prêmio Hercule Florence, para fotógrafos de outras localidades, homenageia o artista e cientista francês que se radicou em São Paulo no século XIX e é considerado o inventor isolado da fotografia no Brasil.

Homenagem a Alfredo André

A Semana Municipal de Fotografia também homenageia outra grande referência para a história e cultura da cidade, o fotógrafo e jornalista Alfredo André. Professor, dono de escola, agente dos Correios e advogado provisionado estão entre as atividades que foram exercidas pelo ilustre atibaiano, também fundador do jornal “A Cidade”, periódico fundado em 1913 e permaneceu ativo por quinze anos.

Amigo de Calixto Rinaldi, Alfredo André tem contribuições significativas nas áreas do teatro, da música e da literatura, mas foi na fotografia que o multifacetado artista obteve destaque, registrando as alterações da paisagem urbana atibaiana e paulista na virada do século XIX para o XX.

Regulamento

O regulamento na íntegra está disponível na edição nº 2.692, publicada em 13 de julho, da Imprensa Oficial e Eletrônica da Estância de Atibaia: https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_189_0_1_18072024161338.pdf .