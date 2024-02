1ª Rodada de Negócios ACISBEC acontece em março

A primeira Rodada de Negócios ACISBEC deste ano será realizada dia 14 de março, a partir das 9h. O evento é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. As inscrições estão abertas até o dia 1º de março.

A programação é presencial e traz oportunidades para o relacionamento entre empresários de diversos setores, além de estabelecer contatos e fortalecer acordos comerciais e parcerias. Durante o evento, as empresas fazem apresentação e divulgação de produtos e serviços.

No total, a participação é limitada a 49 empresas, apenas duas por segmento. As apresentações e negociações ocorrem em mesas previamente definidas com sete lugares cada. São realizadas oito rodadas

Outras informações pelo (11) 2131-4800 ou pelo whatsapp (11) 9 7665-2257. Link da pré-inscrição https://forms.gle/nFv9S8K8bbSgQ3tA6 Acesse www.acisbec.com.br

Serviço

Tema: Rodada de Negócios ACISBEC

Data: 14 de março (quinta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h

Local: ACISBEC – Rua do Imperador, 14 – Bairro Nova Petrópolis – SBC