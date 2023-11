1ª Passeio Ciclístico USCS – Park Shopping São Caetano reúne mais de 1.000 participantes

No último domingo (26/11), aconteceu o 1º Passeio Ciclístico USCS – Park Shopping São Caetano. A atividade, que também contou com o apoio do Pedal São Caetano, teve por objetivo incentivar a prática de atividade física por seus participantes e o uso de bicicletas. Ao todo, participaram do evento cerca de 1.000 pessoas.

“O passeio é mais uma ação da Universidade, agora na área de esporte, envolvendo cultura e lazer. Quero agradecer o ParkShopping São Caetano pelo apoio, foram mais de mil inscritos, o que mostra que esse primeiro evento já é um sucesso e que também entra nas comemorações dos 55 anos da USCS, já que o trajeto inclui passar pelos nossos três campi aqui na cidade” conta Leandro Prearo, reitor da USCS.

O passeio teve início por volta das 9h, com início e chegada no estacionamento do ParkShopping São Caetano, e teve duração de cerca de duas horas. O trajeto de cerca de 12km, percorreu ruas de São Caetano do Sul, passando pelos três campi da USCS localizados na cidade (Barcelona, Conceição e Centro). Após o passeio, o evento foi encerrado com um show em homenagem a Rita Lee, com a participação de Beto Lee e a banda que acompanhou a carreira da cantora.

No local da concentração, foram oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, fisioterapia e recuperação de atleta, orientações sobre a importância da fotoproteção e riscos de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, realizados por professores e alunos dos cursos da área de saúde da USCS.

Para participar do evento, foi solicitada a doação 1kg de alimento por pessoa. A arrecadação foi encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.