1ª parcela do IPTU de Ribeirão Pires já está disponível online; há 5% de desconto em cota única

Contribuintes de Ribeirão Pires já têm disponível em meios eletrônicos o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024. Por meio do site oficial ou do aplicativo Ribeirão Pires Digital, da Prefeitura, é possível acessar e fazer o download do arquivo que oferece a opção de pagamento em cota única, com 5% de desconto, ou as dez parcelas para pagamento ao longo do ano – ambas com primeiro vencimento em 26 de fevereiro.

No carnê digital do IPTU 2024, há, além do código de barras, que permite a quitação por meios eletrônicos ou bancos conveniados, QRCode, que possibilita o pagamento via Pix. Os carnês impressos serão distribuídos pelo correio entre os dias 29 de janeiro e 15 de fevereiro.

Para este ano, a Prefeitura não efetuou aumento do imposto – aplicou apenas percentual de correção da inflação (3,3% – IPC/FIPE). “Importante destacar que ao efetuar o pagamento do IPTU em dia, o contribuinte reforça os investimentos públicos que são destinados a diversos serviços e programas que contemplam os moradores, em especial os mais vulneráveis, a exemplo da aquisição de materiais e uniformes escolares, entre outros”, destacou o secretário de Finanças e Administração da cidade, Eduardo Pacheco.

Como acessa o carnê eletrônico do IPTU?

Tanto por meio do site da Prefeitura (ribeiraopires.sp.gov.br) como pelo Ribeirão Pires Digital – aplicativo gratuito disponível para download e instalação em sistemas Android e IOS – os boletos podem ser acessados em uma página online. No Ribeirão Pires Digital, em “Serviços ao Contribuinte”, clicar na opção “IPTU”. No site, dentro da “aba” de “Secretarias” – “Secretaria de Finanças e Administração”, clicar em “IPTU”. Será necessário informar o número de inscrição do imóvel dentro da aba “2ª Via Emissão”.