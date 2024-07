1ª Marcha da Maconha de Osasco luta pela informação e legalização

Em 27 de julho, a Praça da Led, no centro de Osasco, será palco da 1ª Marcha da Maconha da cidade. A concentração está marcada para às 14h20, com saída em direção à Estação de Osasco às 16h20, onde a dispersão acontecerá.

“Acreditamos que espalhar informação sobre o que é a planta, para que ela serve, quais seus benefícios, porque é proibida, quem é afetado com a proibição, é o primeiro passo pela legalização, que para mães atípicas, significa garantir uma opção de tratamento segura e eficaz, pois somos a linha de frente desse embate, por lutar pelas vidas de nossos filhos”, afirma uma das organizadoras, Keila Luenda.

Em 2017, a primeira tentativa de realizar a Marcha da Maconha em Osasco não teve grande sucesso. O clima era de luto após a chacina policial que vitimou 17 pessoas nas periferias da cidade. A repressão contra a juventude, especialmente a LGBT+, também era forte, com o fechamento da Praça do Point, um importante ponto de encontro.

Este ano, a Marcha retorna com força total, impulsionada pelo avanço da PEC 45/23 no Congresso Nacional, conhecida como “PEC das Drogas”, e pela exitosa 16ª edição da Marcha da Maconha em São Paulo. O objetivo é reforçar a necessidade de uma reforma urgente nas políticas de drogas do país, que criminalizam e marginalizam os usuários, especialmente os mais vulneráveis.

O tema da Marcha, “Dichavando a informação”, resume a missão principal do evento: esclarecer a população sobre os benefícios da cannabis para uso medicinal, recreativo e industrial, combatendo o preconceito e a desinformação.

A programação da Marcha inclui:

14:20h – Roda de Conversa sobre a descriminalização e oficina de cartazes

A organização espera um público diverso e engajado na luta pela legalização da cannabis. A Marcha da Maconha de Osasco é uma oportunidade para se informar, se unir e defender a liberdade individual e o direito ao acesso à cannabis.