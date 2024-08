1ª Igreja Batista da Fazenda Velha realiza ‘Festa do Galeto’ neste sábado

A 1ª Igreja Batista de Nova Odessa, também conhecida como Igreja Batista da Fazenda Velha, promove neste sábado (10/08), em dois horários (almoço e jantar), mais uma edição da sua tradicional “Festa do Galeto”. A iniciativa beneficente acontece anualmente em prol das ações sociais e da manutenção da Igreja, fundada por imigrantes da Letônia que se estabeleceram no então Núcleo Colonial de Nova Odessa no início do século 20.

Ai que vem a parte mais legal, principalmente para quem não é de Nova Odessa: a “Festa do Galeto” da 1ª Igreja Batista de Nova Odessa é uma das duas melhores oportunidades do ano para moradores e turistas experimentarem aquele que é considerado o prato típico mais tradicional da cidade (a outra é a Festa das Nações).

“Todos são convidados e bem-vindos. Nesse sábado, dia 10/08, na Igreja Batista da Fazenda Velha, acontece a tradicional Festa do Galeto. O prato principal é o galeto, que neste ano traz duas sobrecoxas, marinadas com tempero especial e assadas na brasa, com diversos acompanhamentos, incluindo um pedaço de linguiça defumada, arroz, maionese, salada de alface e tomate, pepino azedo e creme de milho”, explicou o pastor Verner Musenek.

“Haverá também um bazar com a venda de produtos preparados pelas famílias da Igreja e outras delícias artesanais, muitas delas típicas da culinária leta, como o pão de centeio assado no forno a lenha, Pirags (pãezinhos de bacon), salda zupa (caldo gelado de frutas), bolos, geleias e doces. No jantar, haverá também o pão com linguiça na chapa. Todos são muito bem-vindos”, convidou o pastor.

Parte dos ingredientes e produtos à venda é produzido na própria Igreja Batista, principalmente em seu defumador artesanal – como a linguiça defumada, costelinha, lombinho e toucinho (bacon). Na parte noturna da Festa, inclusive, haverá venda de pão com linguiça na chapa, outra especialidade da comunidade local de descendentes de migrantes da Letônia.

Centenária, histórica e muita bonita, a Igreja Batista da Fazenda Velha, na área rural da cidade é uma atração turística da cidade por si só, e conta inclusiva com playground para as crianças se divertirem durante a festa.

O “Galeto Beneficente” acontece neste sábado, dia 10/08, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 21h30. A Igreja está situada na Rodovia Rodolfo Kivitz (vicinal que liga Nova Odessa a Americana e a Santa Bárbara d’Oeste), altura do km 4. A entrada é franca.

Mais informações em https://www.facebook.com/pibno e https://www.instagram.com/pibno.fazendavelha. A localização é esta: https://maps.app.goo.gl/9QFYfMx1segTAN587?g_st=com.google.maps.preview.copy.

SAIBA +

Prato típico das festas e encontros promovidos pela comunidade de descentes de migrantes da Letônia, incluindo na barraca da ABCL (Associação Brasileira da Cultura Leta) na Festa das Nações anual de Nova Odessa, o tradicional galeto leto é composto geralmente por: pedaços de frango marinado com temperos típicos e assados na brasa; pedaço de linguiça artesanal defumada (forte); pepino azedo (picles) ou repolho azedo (estilo chucrute); batata souté ou arroz branco; e às vezes também acompanha pão preto de centeio, Pirags (pãezinhos de bacon) e gelatina da carne (colágeno), que é servida gelada mesmo.