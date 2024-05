1ª FLIRT – Feira do Livro da Rodoviária de Taubaté acontece no mês de junho

De 07 a 16 de junho de 2024, com entrada gratuita, todos os dias de 9h às 20h, acontece a primeira edição da FLIRT – Feira do Livro da Rodoviária de Taubaté ( @flirttaroba ), que será realizada na Rodoviária Nova de Taubaté, que fica na Rua Benedito da Silveira Moraes, s/n, Jardim Ana Emília.

Um grande encontro literário na cidade de Taubaté (SP), que reunirá cerca de 20 editoras independentes com centenas de livros dos mais variados gêneros: literatura infantil, juvenil, clássica e contemporânea. Todos os livros serão vendidos com, no mínimo, 20% de desconto sobre o valor de capa.

Organizada pela Editora Letra Selvagem, a feira contará com palestras, lançamentos de livros, exposições e apresentações artísticas abertas ao público interessado e aos frequentadores usuais da rodoviária.

“A ideia de realizar uma feira na rodoviária veio da inspiração em unir os livros, que nos levam a muitas viagens, às idas e vindas dos passageiros que transitam por esse espaço, embarcando ou chegando de distintos lugares. Uma forma de democratizar o acesso à cultura, ocupando um espaço de uso constante de milhares de pessoas de diversas idades, classes sociais, raças e gêneros”, comenta a organização do evento.

1ª FLIRT – Feira do Livro da Rodoviária de Taubaté tem como objetivo proporcionar um cardápio cultural diversificado, com atividades para toda a família, que contará com a participação de muitos autores e artistas do Vale do Paraíba.

Em sua primeira edição, a feira tem como autor homenageado Ricardo Ramos Filho, que é escritor, professor de Literatura, produtor cultural e presidente da União Brasileiras de Escritores (UBE). Como autor, Ricardo publicou cerca de trinta títulos infantis e juvenis, como “Computador Sentimental” (1992), vencedor do Prêmio Adolfo Aizen, “O livro dentro da concha” (2011), selecionado para o catálogo FNLIJ para a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha (2012), “Feiticeira” (2014), “Maria vai com poucas” (2018), além de livros adultos, como “Conversa comigo” (2019) e “Cidade aberta, cidade fechada” (2023), de crônicas. Graduado em Matemática pela PUC-SP e doutor em Letras pela USP, ministra cursos e oficinas.

Além da Editora Letra Selvagem, estão confirmadas as editoras parceiras: Editora 34, Escala, Lafonte, Lexicon, Ciranda Cultural, Oficina Raquel, Anita Garibaldi, RHJ/Baobá/Aluar, Kotter Editorial, Letra Selvagem, Valentina, Contracorrente, Ave Maria, Matrioska, Cintra, Paisagem, Catapulta, entre outras.

A FLIRT – Feira de Livros da Rodoviária de Taubaté conta com o apoio da empresa Tarobá Empreendimentos, que constrói e administra terminais rodoviários em cidades do território brasileiro e administra a Rodoviária Nova de Taubaté; e com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio de suas Secretarias de Cultura e de Educação, UNITAU (Universidade de Taubaté), TV Cidade Taubaté, TranspoExpress, Kilometrarte e ATL (Academia Taubateana de Letras).

A abertura oficial do evento acontece no dia 07 de junho (sexta-feira), às 18h30, com um bate-papo com o autor homenageado Ricardo Ramos Filho e mediação do professor Pasquale Cipro Neto.

“Taubaté, terra natal do escritor Monteiro Lobato, é a Capital da Literatura Infantil. Com a FLIRT, vamos abraçar a cidade pelos livros”, finaliza a organização do evento.

Informações: www.flirttaroba.com , www.instagram.com/flirttaroba e www.facebook.com/profile.php?id=61558411046057

SERVIÇO: FLIRT – Feira do Livro da Rodoviária de Taubaté

Sinopse: Um grande encontro literário na cidade de Taubaté entre editoras independentes com centenas de livros à venda com desconto, artistas e autores. O evento celebra a obra de Ricardo Ramos Filho e contará com mesas de debates, shows e outras atrações para toda a família.

Classificação Livre – Grátis

Quando: 07 a 16 de junho de 2024 – Horário: 9h às 20h

Onde: Rodoviária Nova de Taubaté – Endereço: Rua Benedito da Silveira Moraes, s/n, Jardim Ana Emília, Taubaté – SP – Telefones: (11) 99517-7173 / (12) 99168-2818 / (12) 99203-3836

Programação Cultural completa – FLIRT – Feira do Livro da Rodoviária de Taubaté:

Quando: 07 de junho de 2024 (sexta-feira) – Horário: 18h30 – Abertura – Bate-papo com o autor homenageado Ricardo Ramos Filho. Mediação: professor Pasquale Cipro Neto.

Pocket show com o cantor e compositor Marcelo Theo.

Quando: 08 de junho de 2024 (sábado) – Horário: 18h30 – Artistas do Vale – música, poesia e arte popular: Dendê, Dan Barros, Sheila Vilela, Fernanda Baylon, Simone Varela. Apresentação: professor Sílvio Prado.

Quando: 09 de junho de 2024 (domingo) – Horário: 15h30 – “Últimas Décadas nos Cinemas” – Palestra-performance: Filósofo e escritor Mauricio Salles Vasconcelos. Mediação: Tiago Cfer

Horário: 17h – Martinho Jorge: Samba no Cavaquinho

Quando: 10 de junho de 2024 (segunda-feira) –

Horário: 10h – Contação de história com Teresa Cristina Bendini – “Krenak, o menino dos braços compridos”

Horário: 18h – “Na Quarta a Gente se Lê” – Lançamento – Coletivo “Só uma sugestão” – Bate-papo com Alberto Mejia. Medição: Nicodemos Sena

Quando: 11 de junho de 2024 (terça-feira) – Horário: 10h – Desempenho – Atores do Sítio do Pica-Pau Amarelo

Horário: 18h – Leitura dramática e apresentação musical – Lançamento do livro “O Peregrino” – Rogério Guarapiran

Quando: 12 de junho de 2024 (quarta-feira) – Horário: 9h – Projeto Madrecologia – Alunos do EMEEEIF Madre Cecília.

Horário: 18h – Bate-papo com o jornalista, professor e escritor Joaquim Maria Botelho: “O Vale do Paraíba na obra literária de Ruth Guimarães”

Quando: 13 de junho de 2024 (quinta-feira) – Horário: 10h – Sax e Teclado – EMA Maestro Fêgo Camargo. Professores Aguinaldo Henrique Salinas e Marcelo Kupoer

Horário: 18h – “Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê – A Democracia no Centro do Jogo”- Bate-papo e sessão de autógrafos com o jornalista e escritor Fernando Mitre. Mediador: professor e jornalista João Rangel (UNITAU)

Quando: 14 de junho de 2024 (sexta-feira) – Horário: 10h – Desempenho – Atores do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Horário: 18h – Sarau da ATL- Academia Taubateana de Letras

Quando: 15 de junho de 2024 (sábado) – Horário: 16h – 1ª Mostra “O Cinema do Seo Bueno” – Produção: Caipira Filmes – Coordenação: Cláudia Mello – Curtas-metragens:

1- “Dramática Popular”, documentário, 1954, Brasil, direção Geraldo Sarno.

2- “Pie Eyed”, comédia, 1925, EUA, direção: Percy Pembroke & Joe Rock.

Horário: 18h – Show com Moreno Overá – “Eu, a Viola e Deus”.

Quando: 16 de junho de 2024 (domingo) – Horário: 16h

“Vocabulário de Memórias Ausentes” e “Ronqueira” – O Fabuloso Universo do Conto – Bate-papo com os autores Sergio Geia e Assis Furtado. Mediação: Paulo Pereira.

Sessão de autógrafos.

Horário: 17h – Show Musical Kuka Livre

Espetáculo Musical “Mazzaropi e Convidados” – Marco Aurélio e Rogério Gobbo