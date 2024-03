1ª Festa do Agricultor terá encontro de tratores e show de Rionegro e Solimões em Parelheiros

Em celebração ao Dia Mundial da Agricultura a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, convida a população para a 1ª Festa do Agricultor, que será realizada nos próximos dias 23 e 24 no Parque Linear Parelheiros. Com a segurança alimentar da população em foco, o evento contará com feira de expositores, shows, como da dupla Rionegro e Solimões, gastronomia local, encontro de tratores e atividades para toda a família, além de serviços da Administração Municipal e do Estado relacionados ao crédito rural. A entrada será gratuita.

Realizado em comemoração ao Dia Mundial da Agricultura e voltado à segurança alimentar, a festa abordará diferentes temas. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atividades e atrações como exposição e venda de produtos agrícolas frescos, cultivados pelos próprios agricultores locais, destacando a diversidade e a qualidade dos alimentos produzidos na região. Apresentações culturais e manifestações artísticas que celebram a identidade e tradição local, palestras e oficinas sobre temas relevantes como agricultura, valorização e proteção de terras indígenas, turismo, renda e meio ambiente integram a programação, assim como espaços dedicados à gastronomia regional, onde os visitantes poderão saborear itens da culinária típica e experimentar produtos artesanais feitos pelos agricultores locais.

No dia 24, o público contará com o show da dupla Rionegro e Solimões, que está prestes a completar 35 anos de carreira e apresentará seus maiores sucessos, prometendo agitar o público em Parelheiros.

Além dos shows, 30 unidades de produção rural do projeto Semeando Negócios receberão aportes de R$30 mil em uma cerimônia oficial durante a Festa do Agricultor. As unidades produtivas foram selecionadas pelo edital de Aceleração de Negócios Rurais do projeto e irão obter assessoria técnica mensal para apoio à gestão do negócio rural, em uma iniciativa que busca apoiar a atividade agropecuária na região de Parelheiros e Capela do Socorro, reforçando a vocação do extremo Sul de São Paulo para a sustentabilidade e fortalecendo o desenvolvimento econômico e sustentável do território.

O evento também visa regularizar atividades agrícolas, fortalecer pequenos negócios e aumentar a renda dos produtores das áreas rurais e urbanas de Grajaú/Ilha do Bororé, Parelheiros e Marsilac, que estão integradas ao Polo de Ecoturismo de São Paulo. Ao promover o encontro entre produtores rurais, moradores da cidade e turistas, também reforça o vínculo entre a comunidade e suas raízes, inspirando um futuro mais próspero e sustentável para todos.

A primeira Festa do Agricultor tem como objetivo reconhecer, valorizar e divulgar a agricultura da zona Sul e o Polo de Ecoturismo, incluindo as Áreas de Proteção Ambiental, Parques Naturais e áreas protegidas. A programação promoverá temas como agricultura, valorização e proteção de terras indígenas, turismo, renda e meio ambiente, além de oferecer atrações e informações de interesse da população de Parelheiros e seus produtores locais.

Para a realização do evento a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, em parceria com a Associação de Produtores Rurais de Parelheiros e Região (Aprupar), recebe apoio de várias instituições como São Paulo Turismo (SPTuris – empresa oficial de eventos e turismo da Prefeitura); Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) e Casa Civil Municipal, além das secretarias municipais do Verde e Meio Ambiente; Cultura; Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Saúde; Turismo; Educação; Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional; Abastecimento e Executiva de Mudanças Climáticas, assim como a Subprefeitura de Parelheiros. As secretarias estaduais de Agricultura, Turismo e Viagens participam. A festa conta, ainda, com a parceria do Centro Paula Souza, CPTA – Centro Prático de Treinamento Agropecuário; e Sebrae.

Polo de Ecoturismo de Parelheiros

O Polo de Ecoturismo de São Paulo ocupa cerca de um terço do município. Está ocalizado no extremo-Sul da cidade e foi organizado com o objetivo de preservar o patrimônio natural e cultural de sua região, utilizando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social, além de indutor da preservação do meio ambiente, gerando oportunidades de empregos, apoio a negócios sustentáveis e conscientização da comunidade local.

Com mais de 400km² de extensão, abriga importantes unidades de conservação da mata atlântica como áreas de preservação ambiental, parques naturais e reservas particulares de patrimônio natural, além de abranger a Terra Indígena Tenondé Porã e contar com parte da área definida como zona rural.

Serviço

23 de março, das 12h às 19h

24 de março, das 12h às 22h

Local: Rua Terezinha do Prado Oliveira – Jd. Novo Parelheiros – Parelheiros, São Paulo – SP