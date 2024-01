1ª Feira Mística no Teatro Gamaro acontece em 20 de janeiro 

Descubra os Mistérios do Tarô na 1ª Feira Mística que acontece neste sábado, 20 de janeiro, das 9h às 19h, no Teatro Gamaro, na Mooca. Nela, será possível explorar o fascinante mundo do tarô, desvendar o significado das cartas e receber orientações surpreendentes sobre o seu caminho com os oraculistas que estarão de plantão durante todo o dia de evento.

Promovida pela Rede Bons Negócios, dentre as atrações estarão:

Cristais Energizantes para Transformação Pessoal: conecte-se à energia positiva na feira. Descubra cristais poderosos que podem impulsionar a jornada de transformação pessoal. Venha explorar a magia dos cristais;

Leitura de Aura: Revelando Energias Ocultas: deixe-se revelar os segredos que sua aura guarda. Experimente uma leitura de aura e descubra as energias ocultas que moldam sua jornada. Uma experiência única aguarda por você;

Oficina GRATUITA de incensos às 18h: Participe da oficina de Incensos Naturais. Liberte acriatividade e aprenda a fazer incensos de ervas naturais;

Palestras, Vivências e Consultas de Astrologia: Desvendando o Cosmos. Explore o cosmos e descubra os segredos do seu mapa astral. Os especialistas em astrologia estarão prontos para oferecer consultas personalizadas.

OS ingressos para a 1ª Feira Mística no Teatro Gamaro já podem ser adquiridos em : https://www.sympla.com.br/evento/1-feira-mistica-no-teatro-gamaro/2240874 Haverá, ainda, opção de compra na porta (somente via PIX) ou entrada em troca de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal ou açúcar). O endereço é R. Dr. Almeida Lima, 1176 – Mooca, São Paulo e a página oficial do Instagram é @teatrogamaro

Serviço:

1ª Feira Mística, Esotérica e Holística que acontecerá no Teatro Gamaro

Data: 20 de janeiro (sábado)

Horário: 9h às 19h

Endereço: R. Dr. Almeida Lima, 1176 – Mooca, São Paulo

Entrada: R$10,00 ou 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar)