1ª Feira de Saúde Popular de SP acontece no dia 15 de junho

A primeira Feira de Saúde Popular acontece neste sábado, dia 15 de junho, das 10h às 21h, no coração de São Paulo, no emblemático Centro Cultural Elza Soares. É uma iniciativa pioneira que visa promover uma abordagem integral à saúde. Este evento singular tem como objetivo oferecer um leque de práticas de saúde que consideram o indivíduo em sua totalidade, abrangendo aspectos físicos, emocionais, mentais, espirituais, ambientais e sociais.

“Com um valor simbólico de contribuição, buscamos não apenas facilitar o acesso a terapias de qualidade, mas também apoiar o núcleo de Saúde do MST SP, fortalecendo suas ações em prol da saúde coletiva e do bem-estar dos trabalhadores e da comunidade ao redor”, declara Serena Eluf de Quadros, quiropraxista e idealizadora do evento.

A Feira de Saúde Popular é mais do que um evento; é um convite à reflexão e à ação em prol de uma vida mais saudável, equilibrada e integrada. Ao participar, você estará contribuindo para uma causa maior, apoiando a saúde coletiva e o bem-estar de comunidades, além de ter a oportunidade de experimentar práticas que podem transformar sua maneira de viver e se relacionar com a saúde.

“Amigos profissionais atendendo na área da saúde com diversas medicinas e terapias. Teremos medicina canábica e roda de conversas, atividades corporais, feira de produtos orgânicos MST, programação cultural com DJs e finalizamos com forró do @miniblocodoprepre”, entusiasma-se Serena.

Para participar das terapias e atendimentos nos stands, é necessário comprar tickets individuais. Os tickets podem ser adquiridos antecipadamente ou no dia do evento, no local.

A arrecadação será utilizada para cobrir os custos e insumos dos terapeutas e profissionais, com o valor restante destinado ao Núcleo de Saúde MST São Paulo @mst_saopaulo @movimentosemterra

SERVIÇO:

Feira de Saúde Popular

Data: 15 de junho de 2024, sábado, das 10 às 21h

Local: Galpão Cultural Elza Soares

Alameda Eduardo Prado 474, Campos Elíseos, SP

Preço por atendimento: R$ 35

Ingressos antecipados no Sympla ou no dia do evento