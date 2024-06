1ª edição da corrida Copafer acontece neste domingo em Mauá

Neste domingo, dia 23, a cidade de Mauá será palco da 1ª edição da Corrida Copafer, evento que promete movimentar a região e celebrar o mês de aniversário da tradicional empresa de materiais de construção. A largada está marcada para as 7 horas da manhã na unidade da Copafer localizada na Avenida Comendador Wolthers, em Mauá, com percursos de 5 e 10 quilômetros, atendendo desde corredores iniciantes até atletas mais experientes.

Fundada por Adilson Bonucci, a Copafer completa 51 anos de existência, consolidando-se como referência no segmento de materiais de construção, ferramentas, equipamentos, utilidades domésticas com um portfólio de mais de 80 mil itens.

A empresa possui lojas em Santo André e Mauá, além de atender todo o Brasil através de vendas online, com ampla gama de produtos que a tornam ponto de referência para consumidores e profissionais do setor.

Em comemoração ao seu aniversário, a Copafer também está oferecendo descontos de até 60% em diversos produtos. Essa promoção especial é uma oportunidade para os consumidores adquirirem materiais de construção e outros itens com preços reduzidos.

“A 1ª edição da Corrida Copafer promete ser um evento marcante, não só pela competição esportiva, mas também pela celebração da história e tradição de uma empresa que há 51 anos vem contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida na região do ABCDM paulista. Será uma manhã de muita atividade física, saúde e diversão, com direito a música ao vivo e opções gastronômicas tanto para quem participar da prova, como para os clientes e visitantes que queiram participar desse encontro de forma descontraída,” destaca Allan Bonucci, diretor da Copafer.

Serviço

Corrida Copafer 51 anos

Quando: 23 de junho às 7h

Local: Copafer Mauá – Av. Comendador Wolthers, 142 – Capuava – Mauá – SP