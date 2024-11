1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público celebrará o centenário do TCESP

Os 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), dentre outras iniciativas, serão comemorados com a 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público. Com trajetos de três (caminhada), cinco e 10 quilômetros, o evento ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2024, no Centro Histórico da capital paulista. A competição, aberta para todos os entusiastas do esporte, será realizada em conjunto com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP).

O acordo para promover a competição, que integrará o Calendário Oficial de Corridas de Rua da cidade, foi firmado pelo presidente do TCE, conselheiro Renato Martins Costa, e o da AFPESP, Artur Marques da Silva Filho. “A prática desportiva fará parte de uma série de eventos que visam não apenas reconhecer a trajetória histórica do TCE, como valorizar a instituição, seus servidores e a sociedade de maneira geral”, salienta Costa.

Para Artur Marques, “celebrar o centenário do TCE é muito importante, para destacar os relevantes serviços prestados ao Estado, à sociedade e ao trabalho dos funcionários públicos, contribuindo para a lisura, a transparência, economicidade e a melhoria da administração pública, com uma atuação democrática e pautada em critérios técnicos consistentes”.

Por parte da AFPESP, também participaram do ato de assinatura do acordo o 1º vice-presidente, Antonio Luiz Pires Neto; a 2ª vice-presidente, Rosy Maria de Oliveira; o 1º tesoureiro, Adherbal Silva Pompeo; Rosely Correa Duarte, membro do Conselho Deliberativo; o administrador de Esportes, Rogério Duarte dos Santos; e o gerente da assessoria Jurídica, Hélcio Giorgi Filho.

Pelo TCESP, estiveram presentes a diretora da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), Bibiana Camargo; o diretor de Comunicação Social, Fernando Martins; o chefe do Gabinete Técnico da Presidência (GTP), José Antônio Pereira Neves; e o assessor da presidência, Mario Augusto Cabrera de Moraes.

SERVIÇO

1ª Corrida do Servidor Público

Largada: 07h do dia 1º de dezembro de 2024, na Praça da Sé.

Percursos: 3 km (caminhada), 5 e 10 km.

Retirada dos Kits: 29 e 30 de novembro, das 10h às 18h, na sede social da AFPESP, localizada à rua Dr. Bitencourt Rodrigues, 155 – Centro.

Inscrições: no site oficial da prova: www.corridadoservidorpublico.com.br