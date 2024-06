1ª CineClube Paliativo une arte e ciência para discutir dignidade e qualidade de vida do paciente oncológico

No dia 18 de junho, às 19h, ocorrerá de forma online e presencial a 1º edição do CineClube Paliativo, evento que conecta arte e saúde para promoção de discussões sobre oncologia, manejo do paciente e, principalmente, cuidados paliativos para garantir a qualidade de vida do indivíduo com câncer – doença essa que será cada vez mais frequente no mundo. A ação é uma oportunidade de, por meio da cultura e do cinema, explorar temas profundos e sensíveis em torno do protocolo paliativo, trazendo a oncologia para o centro do debate e um novo olhar sobre a medicina, o câncer e a possibilidade da qualidade de vida, que deve fazer parte de todas as etapas do tratamento do paciente.

O evento consistirá na apresentação de um documentário sobre o assunto seguido de roda de conversa sobre o tema com especialistas na área, como o oncologista Joaquim Pinheiro, head do Serviço de Cuidados Paliativos do A.C.Camargo, Drauzio Varella, Tom Almeida, presidente do Instituto Ana Michelle Soares e fundador do Movimento inFINITO, e a paciente em cuidados paliativos e voluntária do staff da Casa Lavanda Germaine Tillwitz, que contará sua perspectiva sobre o tema.

A iniciativa é uma realização do Instituto Ana Michelle Soares, produzida pelo Movimento inFINITO e patrocinada pelo A.C.Camargo, o primeiro e único cancer center no Brasil com mais de 70 anos de atuação. Para participar do evento basta acessar link e escolher o ingresso que deseja, com opções gratuitas e a possibilidade de adquirir um ingresso pago, sendo que todo o valor será destinado para uma instituição ligada ao tema.

O evento é beneficente, em prol da ampliação da Casa Lavanda, o carro-chefe do Instituto Ana Michelle Soares. Atualmente há 2.600 pessoas no grupo online. O Instituto leva informação e acolhimento para pacientes e familiares em Cuidados Paliativos com aulas gratuitas, grupos de apoio ao luto, entre outras atividades para os participantes do Casa Lavanda, mas o objetivo é fazer o projeto crescer e beneficiar ainda mais pacientes – por meio de projetos como o CineClube.

Confira a programação completa abaixo:

19h00 – Credenciamento

19h30 – Abertura

19h40 – Apresentação Casa Lavanda Silvana Aquino

19h50 – Exibição do documentário

20h30 – Dinâmica

20h35 – Roda de conversas com Dr. Drauzio Varella, Dr. Joaquim Pinheiro (A.C.Camargo), Germaine Tillwitz e Tom Almeida

22h00 – Encerramento