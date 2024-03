19º Flipoços divulga programação oficial amnhã (14) e anuncia a presença do Ilustre imortal Ruy Castro

A programação oficial do 19º Flipoços | Festival Literário Internacional de Poços de Caldas será divulgada nesta quinta, dia 14 de março, a partir das 8h pelo site www.flipocos.com

O público poderá checar todas as atividades e se programar para vir para Poços de Caldas de 27 de abril a 05 maio para desfrutar da intensa programação cultural e literária durante nove dias, em que o centro histórico da cidade vai se transformar na 1ª Vila Literária de Minas Gerais.

Grandes nomes da literatura brasileira, dos vários gêneros literários, em especial, Crônicas, estarão na cidade para compartilhar suas obras com o público.

O renomado escritor, biógrafo e jornalista Ruy Castro, imortal da Academia Brasileira de Letras e claro, um dos mais importantes cronistas brasileiros, estará no Flipoços dia 04 de maio, às 19h, no Palco Coreto Cultural e brindará o público com a conferência tema do festival “A crônica nossa de cada dia”. Quem apresenta o imortal Ruy é Rodrigo Falconi, cocurador do Festival. Ruy Castro, é autor de mais de 50 livros, incluindo biografias, como “O anjo pornográfico – A vida de Nelson Rodrigues” (1992), “Estrela solitária – Um brasileiro chamado Garrincha” (1995) e “Carmen – Uma biografia” (2005), além de livros de reconstituição histórica, como “Chega de Saudade” (1990), “A noite do meu bem” (2015) e “Metrópole à beira-mar” (2019), todos pela Companhia das Letras. Já recebeu sete vezes o Prêmio Jabuti de Literatura, incluindo dois prêmios de Livro do Ano, por “Estrela solitária” e “Carmen”. Em 2022 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, um ano depois de ter recebido, da mesma Academia, o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra.

Imortal Ruy Castro estará em Poços de Caldas, no Flipoços dia 04 de maio.

Além do encontro com Ruy Castro, a curadoria anuncia ainda como parte do tema central do Festival a mesa “Crônica: um gênero caleidoscópico?” que contará com a presença dos ilustres cronistas finalistas do Prêmio Jabuti 2023 Julián Fuks (Lembremos do Futuro, crônicas do tempo da morte do tempo), Sophie Ganeff (As vozes da minha cabeça) e Cristiana Rodrigues (Vastidão). Participação também do cronista Luiz Eduardo de Carvalho, que lança de forma inédita no Festival, “Mãos de Deus – biografia autorizada do padre Júlio Lancellotti”. Quem estará na coordenação desta mesa será o cocurador Sérgio Montero.

Cronistas Julian Fuks, Sophie Ganeff, Cristiana Rodrigues e Luiz Eduardo de Carvalho convidados do Festival

Todas as atividades são gratuitas e a organização solicita que seja comprado um livro novo na Feira do Livro e doado para a campanha Doe um Livro do Flipoços 2024. O 19º Flipoços, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio de 2024, a primeira Vila Literária de Minas Gerais que será montada no Parque José Affonso Junqueira, centro histórico da cidade. O evento contará com mais de 60 tendas de editoras, livrarias e parceiros com decoração e iluminação cênica, dois palcos e outros espaços alternativos que irão oferecer atividades para todas as idades.