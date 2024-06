19ª CineOP celebra o cinema brasileiro com apoio da Secretaria do Audiovisual

A 19ª edição da CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que será realizada entre 19 e 24 de junho de 2024, promete ser uma imersão nas produções e reflexões acerca dos eixos de preservação, história e educação. O evento, único no país a tratar o cinema como patrimônio, em 2024 se dedica a traçar um histórico do cinema de animação no Brasil, destacando sua potência, suas inovações de linguagem ao longo da história, e os desafios postos num cenário de retomada.

Durante a mostra ocorrerão dois eventos importantes: o 19º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, espaço para discussão e troca de experiências entre profissionais da área de preservação audiovisual; e o XVI Encontro de Cinema e Educação, fórum para debate sobre as políticas públicas para o audiovisual brasileiro, ambos apoiados pela Secretaria do Audiovisual (SAV), em conjunto com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

O CineOP também será uma oportunidade para a SAV apresentar um retorno sobre as recomendações do Plano Nacional de Preservação Audiovisual (PNPA) e participar de painéis sobre temas relevantes para a preservação do audiovisual.

Relação entre cinema e educação

Outro destaque da programação serão as reflexões sobre a relação entre cinema e educação e importância da Lei 13.006, promulgada em 2014, que determina a exibição de duas horas de cinema brasileiro por mês nas Escolas de Educação Básica como carga curricular complementar. Quatro grupos de trabalho debaterão os caminhos, ações e necessidades visando a regulamentação da Lei. Os grupos de trabalho focarão em propostas e estratégias para implementação e efetivação da lei, em um trabalho conjunto entre escolas, produtores de cinema e órgãos governamentais.

O trabalho conjunto envolverá organizações da sociedade civil dedicadas ao estudo e à pesquisa na relação entre cinema e educação, além de representantes do Ministério da Cultura (MinC) e da Secretaria do Audiovisual. Entre os participantes, estarão presentes os diretores da SAV, Rodrigo Antonio e Daniela Fernandes.

Formação e capacitação

A mostra também conta com uma programação dedicada à formação e capacitação, com oficinas de produção, direção, roteiro e preservação, voltadas para estudantes e jovens profissionais. Essas atividades reforçam o compromisso do CineOP em ser um espaço de aprendizado e desenvolvimento para as novas gerações de cineastas.

Diretores, atores, produtores e técnicos estarão presentes no evento para trocar experiências e fomentar novas parcerias. Será uma chance para discutir os desafios e oportunidades do setor audiovisual brasileiro em um contexto de avanços tecnológicos e mudanças nas políticas públicas. E a presença da SAV no evento reforça o compromisso com a salvaguarda do patrimônio audiovisual e com o seu futuro.