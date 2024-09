18ª Primavera dos Museus estimula debate sobre acessibilidade e inclusão

Todos os anos o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) marca o início desta estação com a Primavera dos Museus. Na cerimônia de abertura desta 18ª edição, no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, lançou o Programa Nacional de Acessibilidade em Museus e Pontos de Memória – Acesse Museus, que reúne a programação de 930 instituições participantes.

A iniciativa contempla o tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. “Nós estamos inaugurando a maior Primavera dos Museus da história”, disse o secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), Márcio Tavares.

A edição vai até 29 de setembro, com objetivo de implementar diretrizes, fomentar o desenvolvimento e difundir conhecimentos sobre práticas acessíveis, inclusivas e anticapacitistas nos museus e nos Pontos de Memória. “Precisamos garantir a acessibilidade plena e universal em todas as iniciativas culturais do país. Se a Constituição diz que é direito de todos os brasileiros e brasileiras a produção e fruição dos bens culturais, nós precisamos dar condições de acessibilidade para que todos possam acessar seja museus, teatros e todas as iniciativas e espaços culturais e equipamentos culturais disponíveis para que esse direito seja efetivo na vida das pessoas”, afirmou o secretário.

A presidente do Ibram, Fernanda Castro, ressaltou a importância da criação do Programa, que visa democratizar o acesso aos museus, garantindo que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam usufruir plenamente desses espaços culturais. “Nosso objetivo foi criar diretrizes, parâmetros para ações dos museus e dos pontos de memória no que diz respeito ao acesso, recepção e ao acolhimento das diversas formas de acessibilidade que existem na legislação. A gente quer acolher as pessoas dentro dos museus, que elas sejam vistas, que elas tenham voz, e garantir um ambiente mais acolhedor e inclusivo para todos os visitantes”.

Coordenadora e curadora da Galeria do Lago Arte Contemporânea do Museu da República (MR/Ibram), Isabel Portella, falou sobre a sua atuação no Grupo de Trabalho que criou as diretrizes do Acesse Museus, e trouxe para o grupo o ponto de vista de uma pessoa com deficiência, apontando questões anticapacitistas e de como tornar um espaço museológico mais inclusivo. Isabel falou, ainda, sobre a relevância do tema da 18ª Primavera dos Museus: “esta é a Primavera que mais tem atividades voltadas para a inclusão. Promover esta reflexão é fundamental para entendermos que todos temos direito à fruição dos espaços museológicos”, concluiu.

Karina Gama, diretora de Promoção da Diversidade Cultural do MinC, parabenizou a participação ativa na construção coletiva do Programa Acesse Museus, citando o lema “Nada sobre nós, sem nós”, afirmando a importância de se ter as pessoas com deficiência protagonizando o fazer cultural.

A plataforma Visite Museus, permite que qualquer instituição de memória (pessoa física ou jurídica), faça adesão para disponibilizar suas programações, facilitando a visualização pelo público. Assim é possível descobrir e participar de uma ampla variedade de eventos culturais, independentemente de sua localização geográfica, aumentando a visibilidade das instituições e a conexão entre essas entidades e o público, promovendo um maior engajamento com o patrimônio cultural.

O público pode conferir as mais de 2.334 atividades entre exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas que ocorrerão nas instituições cadastradas, espalhadas por diversas cidades brasileiras. A plataforma foi projetada para ser interativa e acessível, facilitando o planejamento e a participação nas atividades do evento.

O subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Felipe Ramon, também participou do ato de abertura.

Acesse a plataforma Visite Museus.