‘180 Dias de Inverno’, com direção de Nando Motta se apresenta em Diadema

Ao longo de doze anos em cartaz, 180 Dias de Inverno, do Coletivo Binário, já foi visto por mais de 120 mil pessoas e passou por diversos festivais e cidades no Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Sorocaba, Piracicaba, Itabira, São José dos Campos entre tantas outras. Inspirada no texto Minha Fantasma, escrito pelo pintor, desenhista, escultor, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor Nuno Ramos, com dramaturgia de Antonio Hildebrando, a peça se apresenta em Diadema, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, de sexta e sábado, às 20h, e domingos, às 19h no Centro Cultural Diadema (Teatro Clara Nunes) – R. Graciosa, 300 – Centro – Diadema/SP. O Coletivo também realizara bate papos após as apresentações de sexta e sábado e oferece a Oficina Cena Digital. Todas as atividades são gratuitas (Confira a programação completa abaixo).

Em cena, o diretor Nando Motta usa diversas linguagens cênicas, como o teatro, dança-teatro, instalação, vídeo mapping e cinema para contar a trajetória do personagem durante o período em que a esposa esteve doente, com severa depressão. Todos esses elementos ajudam a construir um relato íntimo desse percurso, em parceria afinada com o cenário assinado por Renato Bolelli e Beto Guilger e a trilha sonora original composta por Barulhista. Todos os elementos se unem para narrar o enfrentamento ao medo e às angústias da situação. Por outro lado, também vai mostrando o cansaço cada vez mais forte do personagem. “As linguagens nos ajudam a trafegar entre a delicadeza poética e a crueza real dos fatos narrados por Nuno Ramos”, revela o diretor.

Delicado e denso ao mesmo tempo, a peça se vale de uma dramaturgia fragmentada e cronologia não linear para tratar de um tempo suspenso para os personagens, com seus pensamentos, dores, divagações e esperanças. Três artistas em cena, Camilo Lélis, Fabiano Persi e Michelle Barreto, dão vida aos personagens Ele, Ela e o Outro (alter ego de Ele e Ela).

O cenário, composto por um grande espelho d’água com móveis semi-submersos e luminárias de teto inspirados pela frase ‘A beleza da iminência do desastre’ e na instalação Maré Mobília, ambas de autoria de Nuno. “A imagem de um quarto afogado reforça a sensação latente de cansaço”, diz Nando Motta. Outra obra de Nuno que inspirou o cenário foi Casa Inundada, instalação em que o artista afunda, na lama, a casa em que passou sua infância.

Para a construção da trilha sonora, Barulhista capturou sons produzidos pelas falas, corpos e ações dos atores. “O resultado é uma trilha que dialoga diretamente com as cenas e com atores, dão mais vida e organicidade ao trabalho”, conta o diretor.

Em relação às projeções, que permeiam a encenação, a ideia é lançar o público ainda mais perto da história e trazer possibilidades de interpretação para as cenas. Para isso, são utilizadas imagens do interior de uma casa, gravadas em stopmotion, e desenhos animados. O desenho de luz emprega uma delicada dinâmica de luz e sombra para destacar a dualidade entre os momentos de extrema intimidade do quarto do casal e a aridez de uma sala de espera de hospital.

Os figurinos são assinados pelo premiado figurinista Paolo Mandatti, a iluminação é de Bruno Cerezoli e o material de vídeo é assinado por Hugo Drummond e Pedro Furtado. A preparação corporal é da bailarina Carla Normagna.

Após doze anos de circulação, para o diretor, 180 dias de inverno segue atual, propondo debates e olhares essenciais para a vida contemporânea. “Ele está mais forte do que nunca. Porque em um mundo cada vez mais excludente e controverso, precisamos sim falar de amor. A toda hora. Mas falar de um amor real, difícil, cansativo, perdido, mas que persiste, para estar sempre junto com quem se ama”, finaliza.

SINOPSE

180 Dias de Inverno narra os seis meses que Nuno Ramos passou cuidando de Sandra, sua esposa, uma mulher acometida por uma grave doença. O relato poético e apaixonado acompanha um homem em sua batalha diária para salvar sua esposa e a si mesmo desse inimigo invisível. O espetáculo traz referências de Dança-teatro, Vídeo-arte, Instalação, Música Experimental, Cinema (stop motion e desenho animado) e teatro pós-dramático para mostrar, de forma crua e ao mesmo tempo delicada, a iminência de um desastre na vida de um casal.

SERVIÇO

180 Dias de Inverno

Duração: 60 min. | Classificação: 14 anos | Gênero: Drama contemporâneo

Diadema

Dias: 23, 24 e 25 de fevereiro de 2024 | sexta e sábado às 20h, domingo às 19h;

Local: Centro Cultural Diadema (Teatro Clara Nunes) – R. Graciosa, 300 – Centro – Diadema/SP

Ingressos: Gratuito retirados online no site: www.coletivobinario.com.br ou 30 minutos antes de cada apresentação. Sujeito à lotação do espaço.

Capacidade: 420 lugares

Informações: www.coletivobinario.com.br ou (11) 4056-3366 (teatro)

Bate papo com equipe artística

Dias 23 e 24 de fevereiro de 2024 | após as apresentações

Oficina Cena Digital:

Dias: 24 e 25 de novembro (sábado e domingo), das 10h às 13h

Local: Centro Cultural Diadema (Teatro Clara Nunes) – R. Graciosa, 300 – Centro – Diadema/SP

Inscrições pelo site www.coletivobinario.com.br a partir do dia 23 outubro.

Professor: Nando Motta

Carga horária: 02 dias (03 horas por dia)

Vagas: 20 participantes

Público Alvo: Jovens e adultos. Profissionais, professores e estudantes de teatro.

Material necessário para o aluno: Roupas pretas ou brancas sem estampas, celular com câmera (se possível).