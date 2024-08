17ª Edição da ISC Brasil debate os desafios da segurança privada no agronegócio

A 17ª edição da ISC Brasil, a edição brasileira da marca ISC Security Events – International Security Conference & Expo, trará como uma de suas pautas os desafios da segurança privada no agronegócio. As credenciais de acesso para o evento já estão disponíveis para aquisição no site oficial.

Nesta edição, uma das novidades é a ISC Brasil Conference, um espaço que contará com palestras de renomados especialistas sobre segurança em diversos setores da economia. Um dos destaques é a palestra “Os desafios da segurança privada no agronegócio”, no dia 4 de setembro, às 16h30. O painel contará com a presença dos seguintes palestrantes: Douglas Guedes de Oliveira, gerente executivo de inteligência patrimonial da Suzano; Luiz Sergio Lennert, Regional Security Manager da Nutrien; Alírio Rodrigues Junior, Business Security Regional Lead da Bayer; André Pereira, Regional Security Consultant da ADM do Brasil; e Daniel Ardito, Country Security Manager de uma multinacional do varejo.

Na ocasião, os painelistas debaterão sobre os desafios de infraestrutura e logística com monitoramento de áreas extensas e remotas, a capacitação e formação de segurança especializada em ambiente rural, a segurança de dados coletados por dispositivos IoT e os investimentos em tecnologia avançada.

Clique aqui para conferir a programação completa e garantir a credencial antecipada, com valor especial de primeiro lote.

SERVIÇO

Evento: 17ª edição da ISC Brasil e ISC Conference Brasil

Data: de 3 a 5 de setembro de 2024.

Local: Distrito Anhembi.

End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: Link