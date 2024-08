17ª Edição da ISC Brasil debate desafios da segurança pública e urbanismo social

A 17ª edição da ISC Brasil, a edição brasileira da marca ISC Security Events – International Security Conference & Expo, trará como uma de suas pautas a gestão de recursos limitados e a adaptação às novas tecnologias como desafios de segurança pública. Este e outros temas serão abordados entre os dias 3 e 5 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo. As credenciais de acesso para o evento já estão disponíveis para aquisição no site oficial.

Nesta edição, uma das novidades é a ISC Brasil Conference, um espaço que contará com palestras de renomados especialistas sobre segurança em diversos setores da economia. Um dos destaques é Mariano Beltrame, diretor de projetos da Argos Consulting, que participará do painel “Desafios atuais da segurança pública e a interseção com a segurança privada”. Beltrame, que foi secretário de segurança pública do Rio de Janeiro entre 2007 e 2016, discutirá os esforços públicos na proteção de informações e suporte tecnológico, além de melhorias na segurança geral e a necessidade de regulamentação adequada.

Outro painel direcionado à área pública é “Urbanismo Social e Segurança Pública”, com o docente e coordenador do Insper Cidades, Ricardo Balestreri. Ele, que foi secretário nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, abordará como o urbanismo social promove a integração das comunidades, criando espaços públicos seguros e acessíveis que fomentam a coesão social e reduzem a criminalidade.

Clique aqui para conferir a programação completa e garantir a credencial antecipada, com valor especial de primeiro lote.

SERVIÇO

Evento: 17ª edição da ISC Brasil e ISC Conference Brasil

Data: de 3 a 5 de setembro de 2024.

Local: Distrito Anhembi.

End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: Link