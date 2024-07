17° Festival da Cultura Coreana espera atrair 100 mil pessoas para o Bom Retiro

Após bater recorde de público na última edição, o 17º Festival da Cultura Coreana chega em 2024 com mais atrações e atividades programadas em mais de um endereço em São Paulo.

O evento, realizado pela Associação Brasileira dos Coreanos, com o apoio do Centro Cultural Coreano no Brasil, do Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro (Feira do Bom Retiro) e da Prefeitura de São Paulo, acontece nos dias 17 e 18 de agosto (sábado e domingo), das 11h às 20h, no Bom Retiro, São Paulo, com entrada gratuita.

Neste ano, além das atividades na Praça Coronel Fernando Prestes (conhecida como Praça Tiradentes), os visitantes poderão mergulhar um pouco mais na cultura Hallyu (onda coreana) no Oswald de Andrade, localizado na Rua Três Rios, também no Bom Retiro.

Neste ano, a expectativa é receber mais de 100 mil pessoas. A entrada será realizada próximo à estação Tiradentes, com acesso pela linha azul do metrô.

Atração internacional e Concurso K-Pop Festival

Diretamente da Coreia, a boy band NTX se apresentará no Bom Retiro. Os fãs brasileiros poderão conferir um show dedicado ao recém-lançado álbum Hold X nos dois dias de Festival: no sábado (19h) e no domingo (17h). No domingo, ainda será possível participar de um Meet & Greet no Oswald de Andrade, para aqueles que comprarem o álbum ou participarem de um sorteio.

Outra atração aguardada para os amantes do K-Pop é a final da 12ª edição do Concurso K-Pop Festival, que acontece no sábado, das 17h às 19h, e contará com a participação de covers brasileiros de diferentes regiões do país.

A cultura milenar se fará presente na apresentação do GaMuSeong, grupo que mistura gayageum-byeongchang (instrumento tradicional coreano com canto), dança tradicional e canto lírico coreano. A apresentação vai acontecer no sábado, a partir das 13h15.

Já no Oswad de Andrade, destaque para o Simpósio de Literatura Coreana, que acontece também no sábado, e contará com debates sobre literatura, k-drama, além de mesas com especialistas sobre cultura pop sul-coreana, o fenômeno Hallyu e seu crescimento no Brasil. O Simpósio acontece em dois horários (vide programação).

O local também recebe um bate-papo e apresentação do HOME DUO, que realiza seu primeiro tour no Brasil. A dupla é composta pela cantora de jazz coreana Song Yi Jeon e pelo violinista brasileiro Vinicius Gomes.

A programação do Festival ainda inclui apresentações de DJ, grupos de dança, de artes marciais, de canto, oficinas de arte e concursos. Toda a programação está disponível no perfil oficial do Instagram (programação sujeita a alterações).

Gastronomia e atividades para todos os gostos

Iguarias tradicionais da gastronomia coreana poderão ser encontradas no Festival. A Feira do Bom Retiro, que encabeça a curadoria gastronômica do festival, traz mais de 30 expositores de comidas e bebidas.

Os preços são atrativos e variam entre R$10 e R$40. Nas barracas, será possível encontrar pratos típicos como Hot Dog coreano no palito, kimchi, bulgogi, Tanghulu (levemente parecido com a maçã do amor, mas feito com um caramelo mais macio e frutas como morango, mirtilo e uva). Também se destacam as versões não apimentadas do Topokki, com molho rosé

Entre as bebidas, os visitantes terão diversas opções de drinques feitos com o Soju e o Makgeolli (vinho de arroz coreano). Será possível encontrar as garrafas dessas bebidas vendidas à parte. Outro destaque é o tradicional Somaek, coquetel coreano com Soju e cerveja, além das caipirinhas feitas com Soju e bebidas sem álcool, como o café Dalgona. Inspirado no K-drama Round 6, o Yuja Ade, bebida refrescante que usa como base uma geléia de frutas cítricas coreanas, deve agradar os visitantes brasileiros.

Saindo da gastronomia, o Festival ainda traz barracas para a experiência cultural completa, com vestimenta de Hanbok (tradicional vestido coreano), artesanato, dobradura e caligrafia coreana (onde o público poderá levar para casa seu nome escrito no idioma). Um espaço dedicado para produtos de beleza e cuidados pessoais, outra febre vinda da Coreia, fará parte da programação.

Durante todo o final de semana, haverá degustação gratuita de K-food, oferecida pela aT Center São Paulo. Serão três tipos de produtos: K-Sweets, snacks coreanos, biscoitos, doces de chocolate, entre outros.

“A cultura coreana é muito popular no Brasil, as novelas (K-drama) e a música pop (K-Pop) fizeram com que os brasileiros se abrissem a outras áreas, como a gastronomia (K-Food) e a literatura. Durante o Festival, os visitantes terão acesso a diversas outras manifestações de nossa cultura”, afirma Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, junto da Subprefeitura da Sé. Para atender ao público esperado, no evento haverá uma infraestrutura com equipe de bombeiros civis, 26 banheiros químicos e uma tenda com equipe de enfermaria e ambulâncias disponíveis durante os dois dias de evento.

O Festival da Cultura Coreana é realizado desde 2006, sendo parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. Ele ocorre anualmente em agosto, no multicultural bairro do Bom Retiro, considerado desde 2010 o “polo cultural das tradições coreanas”, pela diversidade de comércio e serviços, restaurantes típicos, padarias e cafeterias ao estilo coreano.

Serviço: 17° Festival da Cultura Coreana

Data: 17 e 18 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 20h

Locais:

Praça Cel. Fernando Prestes (Praça Tiradentes), Bom Retiro. Acesso pela estação Tiradentes da linha azul do metrô.

Atividades complementares no Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro.

Programação: Praça Tiradentes

Sábado 17/agosto

12h00-13h00: Exibição de K-Pop MV

13h00-13h10: Parada (desfile de grupo de música tradicional coreana que começa na saída da Estação Tiradentes do Metrô, atravessando o espaço do festival, até chegar no palco da Praça Fernando Prestes)

13h10-13h15: Dança Infantil com a Equipe do Instituto de Dança Tradicional Coreana

13h15-13h16: Abertura Apresentação Catarina Hong, Solomon Kim

13h16-13h20: Apresentação especial: GaMuSeong

13h20-13h45: Hino Coreano, Hino Brasileiro, Apresentação Convidados e Discurso de Parabenização

13h45-13h55: Apresentação especial: GaMuSeong

13h55-14h00: Momento para fotos comemorativas

14h00-14h30: Gayageum Byeongchang – Soeui Yang, Piano – Leandro Roverso, Canto Lirico – Daniel Lee, MC Isabella

14h30-14h40: Instituto de Dança Tradicional Coreana

14h40-15h00: Coral das Mães Coreanas

15h00-15h20: Performance de Caligrafia Coreana Sung Ju Na

15h20-15h40: Apresentação Cantor In Kang

15h40-15h55: Apresentação Coral Degun e Coral Sunkyo

15h55-16h10: Dança Folclórica Boliviana – Caporales Mi Vejo San Simón

16h10-16h30: Hanullim Ensemble (grupo de saxfones)

16h30-17h00: KCC Taekwondo Team

17h00-19h00: 12° Edição do Concurso K-Pop Festival

19h00-20h00: Atração internacional: NTX

20h00: Sorteio de passagem

Domingo 18/agosto

12h00-13h00: Exibição de K-Pop MV

13h00-13h05: Gayageum Byeongchang – Gayagatos (alunos do CCCB)

13h05-13h25: Apresentação Coral Sejong (alunos do CCCB)

13h25-13h50: Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo

13h50-14h10: Som da nova fonte (grupo de saxofones)

14h10-14h20: Tae Kyu Kung (músicas coreanas na guitarra)

14h20-14h30: K drama OST – Rubens Song

14h30-14h50: Apresentação Cantora Na Mi Kyung

14h50-15h05: Participação especial de Dança Folclórica Paraguaia

15h05-15h25: Suji Line Dance

15h25-15h30: Dança Tradicional Coreana IMOSP

15h30-15h55: Samulnori Hanullim

15h55-16h10: Tony Quarteto (grupo de saxofones)

16h10-16h30: K pop Random Play

16h30-17h00: K pop DJ-Won

17h00-18h00: Atração Internacional NTX

18h00-18h20: Brasil Taekwondo Demonstration Team

18h20-18h40: Brasil Idol Champs

18h40-18h50: Apresentação especial de Dança Folclórica Judaica

18h50-19h10:Poz-e e Dance Studio (K-Pop cover, jazz e hip-hop)

19h10-20h00:KC Girls, Rocket Dance Team (K-Pop cover)

20h00: Sorteio de passagem – Foto

Programação: Oswald de Andrade

Sábado 17/agosto

14h00-15h00: Apresentação Nabilera in Samba

15h00-16h00: Apresentação dos alunos de Taekwondo e K-pop do CCCB

15h30-16h30: K-Debate: Literatura (panorama da pesquisa sobre a Onda Coreana no Brasil)

17h00-18h00: K-Debate: K-drama (panorama da pesquisa sobre a Onda Coreana no Brasil)

16h00-17h00: Oficina de arte com carvão em parceria com a Companhia das Letrinhas

17h00-18h00: Bate-papo com o artista HOME DUO (duo de jazz formado por Song Ji Yeon e Vinicius Gomes)

19h00-20h00: Apresentação do DJ Sung Ju No

Domingo 18/agosto