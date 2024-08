160 milhões de pessoas foram transportadas pela Linha 15-Prata ao longo de 10 anos

Nesta sexta-feira (30), a Linha 15-Prata do Metrô completa 10 anos de operação. Ao longo dessa década foram 160 milhões de passageiros transportados no monotrilho que atualmente liga o Jardim Colonial à Vila Prudente, pelos seus 14,6 km e 11 estações, com ciclovia e paisagismo em toda essa extensão.

Consolidando-se como uma das principais linhas do sistema de transporte sobre trilhos, a Linha 15 vem ganhando passageiros e no último dia 20 registrou o recorde de demanda, transportando 140 mil passageiros em único dia.

A linha que conecta o extremo leste ao centro, proporciona aos passageiros uma redução de 50% no tempo de viagem. Essa economia de tempo, junto à alta tecnologia aplicada, como trens automatizados e portas de plataforma, contribuem para que essa seja a linha mais bem avaliada pelos passageiros do Metrô, com 73% de aprovação.

Para ampliar o atendimento da linha e proporcionar viagens mais confortáveis, o Metrô investe em diversas frentes que vão da expansão à adoção de novas tecnologias que podem melhorar a operação.

Operação totalmente automática (UTO)

Projetada desde o início para funcionar no modo (UTO – Unattended Train Operation), tecnologia que permite que os trens operem de forma remota, semelhante ao modelo já utilizado na Linha 4-Amarela, e equipada com sistemas avançados que garantem a segurança e eficiência da operação, desde o último dia 18, a Linha 15-Prata iniciou transição para este sistema de operação totalmente automatizado.

A adoção definitiva vem sendo feita de forma gradativa. Inicialmente, os trens continuam com operadores a bordo, enquanto a tecnologia é rigorosamente monitorada e testada pelo Metrô. Ao mesmo tempo, as estações também contam com operadores especializados para garantir a segurança e o suporte necessário.

Controle à distância

Para suportar a operação UTO, o Metrô implementou um novo Posto de Supervisão do Tráfego no Centro de Controle da Linha 15-Prata (CC15). Esse posto permite o monitoramento remoto e em tempo real de todas as funcionalidades essenciais dos trens, assegurando que qualquer falha ou anomalia seja rapidamente identificada e corrigida. O sistema permite o acesso a informações detalhadas sobre os trens, incluindo o estado das baterias, ar-condicionado, portas, pneus, e sistemas de comunicação, garantindo uma operação segura e confiável.

Monitoramento da Manutenção

A manutenção dos trens da Linha 15-Prata também passou a ser monitorada remotamente, com a transferência do posto de manutenção para o Centro de Controle de Manutenção (CCM) no Pátio Jabaquara. Agora, a Linha 15 integra a estratégia de manutenção das demais linhas do Metrô, com todos os dados dos trens sendo transmitidos em tempo real e analisados para prever e prevenir falhas, garantindo que a operação ocorra sem interrupções.

O CCM utiliza tecnologias avançadas como o Módulo Data Logger (MDL) e a Plataforma de Monitoramento de Ativos (PMA) para coletar e analisar dados de todos os sistemas dos trens, permitindo a manutenção preventiva e corretiva de forma eficaz. Essa estrutura assegura que a operação da Linha 15-Prata seja contínua e que todos os equipamentos estejam sempre em perfeito funcionamento, contribuindo para a segurança e conforto dos passageiros.

Expansão

A linha segue em expansão, com projetos de ampliação no sentido oeste, contemplando mais 1,8 km de vias e a estação Ipiranga, além de outros 2,7 km, duas estações (Boa Esperança e Jacu Pêssego) e um pátio (Ragueb Chohfi) na ponta leste, depois de Jardim Colonial. Com a expansão até Ipiranga e Jacu Pêssego, a linha passará a ter 19,1 km de extensão operacional e 14 estações para atender a uma demanda estimada de 380 mil passageiros por dia.