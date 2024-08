16/08 – Hard in Help começa nesta sexta-feira e terá presença de 11 pilotos internacionais na competição

A 7ª edição do mais aguardado evento motociclístico do Circuito das Águas Paulista, o Hard in Help, que acontece de 16 a 18 de agosto no Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi” em Socorro, atrai pilotos do mundo inteiro. Estão confirmados para competir na edição de 2024, 11 pilotos, de 5 países diferentes. Desde 2017 o Hard in Help se supera em termos de inovação de traçados e obstáculos, incluindo as belezas naturais que cercam a cidade e oferecendo atrações que encantam público e participantes.

“A presença de 11 pilotos de 5 países diferentes na edição do Hard in Help é um imenso orgulho para todos nós. Ter esses pilotos internacionais de grande expressão no esporte em nossa cidade reforça nosso compromisso com o crescimento e a visibilidade do evento, colocando nossa cidade no mapa das grandes competições internacionais.” – Bene Coser, organizador do Hard in Help!

Da África do Sul, Matty Green, piloto de Extreme Enduro que encontra tempo para pedalar e cuidar de vaquinhas entre uma prova e outra. Matt é o primeiro campeão Mundial Junior, FIM Hard Enduro Junior World Cup 2022, campeonato que teve início em 2022 e visa preparar os novos talentos da modalidade para a categoria PRO. No currículo, vitórias na Xross Hard Enduro Rally e sétima colocação no Red Bull Erzbergrodeo entre outras.

Da Costa Rica, os pilotos: Steven Calderon, Justin Elizondo e Danny Valle. Danny que já tem certo grau de intimidade com o Brasil e, sempre que pode, vem participar de competições aqui. Vice-Campeão Latino Americano de Hard Enduro 2021, Campeão do Cross Country Costa Rica, categoria Exp B 2018 e Campeão Enduro Costa Rica, categoria Exp B 2016. Justin Elizondo, piloto de apenas 18 anos e que tem na bagagem a conquista do Vice-Campeonato Hard Enduro CR 2024, além do título de Campeão Hard Enduro CR 2023, nas categorias Prata e Junior. E Steven Calderon, o costa riquenho mais brasileiro de todos, com diversas passagens pelo país e disputas com grandes pilotos nacionais, Calderon é Campeão Latino Americano de Hard Enduro Junior, 2x Campeão Latino Enduro Junior, Campeão Nacional de Hard Enduro, Vice-Campeão Latino Hard Enduro e tem ainda a sétima colocação no Red Bull Romaniacs 2024, categoria Silver.

Vindos da Espanha, os pilotos: Alfredo Gomez, Francesc Moretti, Mario Roman e Xavier León. Alfredo é um competidor muito técnico, que encara as mais difíceis competições do mundo e está sempre marcando presença no pódio. Entusiasta dos motores 2T, o espanhol tem experiência também com o Trial, ostentando o título de Campeão Mundial Junior 2011.

Moretti une as habilidades do Trial e Hard Enduro para superar os desafios e suas conquistas, como o bronze no Spanish Hard Enduro 2023, ouro no Spanish Hard Enduro 2022, 3x Campeão Espanhol de Trial e prata no Trial Europe 2018.

Mario Roman é um piloto obstinado, depois de 9 anos tentando vencer uma etapa do Romaniacs, o piloto finalmente cravou seu nome na competição e superou todos os adversários. Isso, de quem tem no currículo títulos como o La Clua 2023, Alestrem 2022, 2020 e 2018, RedBull Over Ride 2020, El Inka Hard Enduro 2020, 2019 e 2017 entre outros.

Xavier Leon, um apaixonado pelo Hard Enduro, atual Campeão Europa Super Enduro 2024, Vice-Campeão España Hard Enduro 2022 e medalhista Europa Hard Enduro 2016, o quarentão que se considera um amador e dá trabalho para os mais novos, usa de toda experiência acumulada ao longo dos anos competindo no Trial e Enduro e foi um dos primeiros espanhóis a se entregar ao Hard e Extreme Enduro.

Do México, Didier Goirand é dono de nada menos que 7 títulos nacionais de Enduro e outros dois títulos Latino-americanos de Enduro na Geral, um nome de peso e um atleta dedicado aos treinos que acredita que o “trabalho duro supera talentos, se o talento não trabalhar duro”.

E do Reino Unido, os irmãos, Ashton e Mitch Brightmore. Ashton é o mais novo dos dois e se sagrou Campeão na World Super Enduro Junior 2024, enquanto Mitch, 4 anos mais velho, superou os adversários e o clima se tornando Campeão na classe Junior do Xross, também este ano. Ambos chegam impulsionados pelas vitórias recentes, resta saber se estão focados em novas conquistas ou apenas desbravar novos territórios e climas mais tropicais.

Cidade do Circuito das Águas Paulistas sedia mais uma vez o Hard in Help. Competição será válida pela 5ª etapa do brasileiro de Hard Enduro. Este ano a prova será realizada inspirada no Coliseu de Roma, onde o Podium era a área mais próxima da arena, destinada ao imperador, sua família, senadores e outros dignatários importantes. Este setor proporcionava a melhor vista dos eventos e era considerado um privilégio assistir aos jogos a partir desta posição.

Na edição 2023 foram mais de 120 inscritos e, para a edição 2024, é esperado um número ainda maior, incluindo representantes de países estrangeiros, apimentando e engrandecendo as disputas, além de proporcionar intercambio entre os competidores. Vindos da África do Sul, Bulgária, Costa Rica, Espanha, Portugal e Paraguai, eles se juntam aos pilotos de todo o Brasil que vem a Socorro marcar presença na mais cultuada prova de Hard Enduro do estado de São Paulo, a fim de disputar o título da categoria e desfrutar de bons momentos em duas rodas.

SALVE ESSA DATA!

7º Hard in Help

De 16 a 18 de agosto 2024

Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi”

Socorro – SP

Inscrições: brhe.com.br ou entre em contato com Benê por telefone (19) 9 7110 8761

Informações adicionais: hardinhelp.com.br

Instagram: @hardinhelp_br

Instagram: @beneoffroad