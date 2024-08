15º Festival do Chocolate promove iniciativas sustentáveis nos próximos dois sábados (10 e 17)

Nos próximos dois sábados (10 e 17), o 15º Festival do Chocolate em Ribeirão Pires trará iniciativas especiais: a troca de garrafas Pet por ração, a Feira de Adoção e a vacinação antirrábica. Essas iniciativas sustentáveis acontecerão das 12h30 às 14h30, no Complexo Ayrton Senna, localizado na Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy.

A cada 1 kg de garrafas plásticas entregues, os participantes receberão 1 kg de ração. Para efeito de troca, um quilo de garrafas pet equivale a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml. Essa ação visa incentivar a coleta seletiva e a reciclagem de materiais, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal.

Já para participar do processo de adoção de cães ou gatos na Feira de Adoção, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar documentos de identidade e comprovante de residência. Os candidatos também passarão por uma avaliação dos doadores, para análise do perfil dos adotantes e garantia de que os animais sejam recebidos por famílias capazes de proporcionar cuidados adequados, carinho e responsabilidade. Este procedimento é fundamental para assegurar que os animais não retornem às ruas e possam ter uma vida longa e saudável em seus novos lares.

Além da feira de adoção, a vacinação antirrábica será realizada com o intuito de proteger a saúde dos animais e garantir a segurança da população. A raiva é uma doença viral que pode ser transmitida para humanos através da mordida de um animal infectado e, sem o tratamento adequado, pode ser fatal. A imunização dos animais de estimação é uma medida preventiva essencial para manter a saúde pública e evitar surtos da doença.

O Festival do Chocolate é conhecido por atrair milhares de visitantes todos os anos e nesta edição está realizando o projeto Festival Solidário que visa ajudar o meio ambiente ao mesmo tempo que traz boa música, gastronomia e diversas atrações para todas as idades.