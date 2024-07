15º Festival do Chocolate movimentará Ribeirão Pires em agosto

Considerado um dos maiores eventos da região e do Estado, o 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires promete três finais de semana com o melhor da gastronomia de inverno – um cardápio irresistível de doces e salgados -, além de programação cultural com atrações nacionais, locais e infantis. A festa acontecerá entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Nesta edição, o evento combina tradição com a proposta de sustentabilidade, alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030). O festival acontecerá às sextas-feiras, a partir das 18h; aos sábados, a partir das 14h; e aos domingos, a partir das 12h. Para entrar no evento, haverá doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, por visitante. Os donativos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.

O 15º Festival do Chocolate contará com 30 chalés gastronômicos – entre doces e salgados – e 30 chalés de economia criativa, em ambiente seguro e familiar. Serão dois palcos. O principal, Flor de Cacau, será dedicado às atrações nacionais, sempre às 21h.

A programação será aberta pelo grupo Tradição (2/08), seguida de Sérgio Reis (3/08) e Hungria (4/08). No segundo fim de semana, Blitz é atração da festa (9/08), além de Camisa de Vênus (10/08) e Felipe e Rodrigo (11/08). No terceiro e último fim de semana, sobem ao palco Flor de Cacau o grupo Jeito Moleque (16/08), Bruna Viola (17/08) e Maria Gadú ((18/08).

Os domingos terão atividades para as crianças, incluindo espetáculos, às 15h, de Patati Patatá (4/08); o Diário de Mika (11/08); e Mundo de Kaboo (18/08).

O evento está sendo realizado por meio de parceria com a ACIARP – Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade e conta com o apoio de empresas patrocinadoras: Coop (patrocinadora master), Anhembi Morumbi, Kallan Calçados, Di Gaspi, Sicredi, Grupo Feital, CBC, Dom Patroni, e Olimpica Crystal.

Estrutura Completa e Ambiente Familiar -* A 15ª Festa do Chocolate conta com estrutura de acessibilidade – atendimento exclusivo para PcD – Pessoas com Deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e idosos, com idade acima de 60 anos e gestante; além de cardápio em braile e abafadores auriculares para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou que apresentem alguma hipersensibilidade auditiva.

Os equipamentos estão disponíveis para empréstimo durante o horário do show, e devem ser retirados na área de acessibilidade.

A festa possui sanitários e ambulatório, além de equipes de segurança – agentes das Polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal e segurança particular, além de agentes velados e câmeras, interligadas com central de videomonitoramento, instalada no evento – em todos os ambientes da festa.

Entrada solidária e voluntária – Cada passaporte será trocado pela doação voluntária de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1kg de ração para pet. Todos os donativos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Estância, que distribuirá os itens arrecadados às entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

O passaporte estará disponível na entrada do Complexo Ayrton Senna, onde acontecerá o evento.