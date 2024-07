15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires valoriza artistas regionais no Palco Manacá

O tradicional Festival do Chocolate de Ribeirão Pires chega à 15ª edição, destacando talentos locais e regionais no Palco Manacá. Com programação variada e entrada solidária, o evento promete atrair um grande público em três finais de semana, entre os dias 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna.

Do sertanejo ao pop rock, o Festival é conhecido por sua diversidade cultural, trazendo ao público uma ampla gama de gêneros musicais. Além dos shows no palco Manacá, o palco Flor de Cacau receberá as atrações principais. A entrada é solidária, sendo voluntária a troca de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets.

A programação começa com o sertanejo de Kléberson Sobral, passando pelo samba de Cai na Gandaia na primeira sexta-feira, dia 2 de agosto. No sábado, 3 de agosto, os ritmos variam desde MPB, com Yan Echeverria, até o Rock de Eduardo Bastos – Rockixe. Já no domingo, 4 de agosto, o jazz e choro de Elias Maria abrem o dia, seguidos pela banda Soul High e a alegria de André – Bandinha.

Nos finais de semana seguintes, a diversidade continua com apresentações que vão do pop rock de Studio 80 ao reggae/MPB de Fábula 7, passando pelo forró de Sandro Matos e a irreverência do cover de Mamonas Assassinas com Cólica Renal.

O Festival ainda traz o samba de Guto Freitas e Miudinho, além do sertanejo de Simone Ferreira e um tributo à Marília Mendonça. Para encerrar com chave de ouro, o último domingo, 18 de agosto, apresenta o MPB de Júnior Gomes e Nath Smeets e termina com um cover vibrante de Tim Maia, mostrando a amplitude de gêneros que compõem essa celebração musical.

O 15º Festival do Chocolate promete ser um sucesso, fortalecendo a cultura regional e oferecendo entretenimento de qualidade para toda a família. Confira abaixo a programação completa:

02/08 – Sexta-feira

18h – Kléberson Sobral (Sertanejo)

20h – Cai na Gandaia (Samba)

03/08 – Sábado

14h – Yan Echeverria (MPB)

16h – André Mello e Diego (Sertanejo)

18h – Eduardo Bastos – Rockixe (Rock)

20h – Fabrício Ramos (Brasilidades/Forró)

04/08 – Domingo

13h – Elias Maria (Choro & Jazz)

16h – Soul High (Soul)

17h – André – Bandinha

18h – Nandú (MPB)

20h – Planeta Jota (Cover Jota Quest)

09/08 – Sexta-feira

18h – Studio 80 (Pop Rock)

20h – Ronaldo e os impedidos (Rock)

10/08 – Sábado

14h – Mr Addams (Pop Rock)

16h – Márcio Vidal – Banda V Rocks (Pop Rock)

18h – Fábula 7 (Reggie/MPB)

20h – Special Queen (Cover Queen)

11/08 – Domingo

13h – Combo EMARP

14h – Adriano Damas

16h – Sandro Matos (Forró)

17h – André – Bandinha

18h – Gabriel Buscarioli (Sertanejo)

20h – Cólica Renal (Cover Mamonas Assassinas)

16/08 – Sexta-feira

18h – Guto Freitas (Samba)

20h – Miudinho (Samba)

17/08 – Sábado

14h – Simone Ferreira (Sertanejo)

16h – Sapinho da Charrete (Forró)

18h – Roger & Rogério (Sertanejo)

20h – Lorena Alexandre (Cover Marília Mendonça)

18/08 – Domingo

13h – Júnior Gomes e Nath Smeets (MPB)

16h – Rock in Volks (Pop Rock)

17h – Grilos e Trilhos (Pop Rock)

20h – Nestor Marangoni (Cover Tim Maia)