15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires traz novidades gastronômicas

A combinação de chocolate, morango e castanha de caju no Strogonoff de Chocolate; churros de chocolate, banhado no chocolate, recheado de leite ninho e geleia de framboesa, coberto com topping de franuí; massas de panqueca americana de chocolate, cobertas com Nutella, frutas (morango ou uva picada), calda de chocolate ao leite e sorvete; Chopp de Chocolate, entre outras delícias fazem parte das novidades gastronômicas apresentadas na 15ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que começou nesta sexta-feira (2), no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Depois do sucesso do hambúrguer de chocolate com morango e creme de avelã no ano passado, a empreendedora Patrícia Nunes Regina resolveu inovar novamente com o Hambúrguer de Paçoca. “Tínhamos que trazer algo novo, daí surgiu a ideia de juntar creme de avelã, leite ninho, paçoca e o ‘cheddar’ doce, que nada mais é que um leite condensado colorido”, completou.

Buscando agradar a todos os gostos, o 15° Festival do Chocolate traz, também, diretamente de Pomerode (SC), o Chopp Schornstein que une o sabor do Chocolate a ardência da pimenta. “A festa merece algo novo, sempre. Essa combinação de sabores é uma das apostas da Riberânia Chopp Artesanal neste ano”, completou Marcelo Soares.

Por falar em inovação, o torresmo de rolo, prato que caiu na graça do paladar do Paulista nos últimos anos, ganhou uma versão diferente nesta edição da Festa. “Trouxemos o Torresmo de Rolo no Cone acompanhado de molho e limão”, comentou Denis Rene, do Rei do Sabor Nordestino.

Além dos 30 chalés de gastronomia, o Festival contará com 30 chalés de economia criativa, em ambiente seguro e familiar.

“O Festival do Chocolate é uma tradição. Frequento desde a minha juventude e tenho grandes memórias, de grandes shows. Neste com o diferencial de ser uma festa sustentável. É fundamental para conscientização e também por ser um evento solidário que além de tudo ajuda o próximo”, disse Thiago Pereira, 34 anos, que visitou o Festival do Chocolate junto da sua esposa, Bianca Pereira, ambos de Santo André.

Com quase três décadas de história, o grupo sul-mato-grossense Tradição, que continua sendo referência no Batidão, na Vanera ou mesmo no Rasqueado, colocou a plateia para ferver na primeira noite do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. A formação atual do grupo está composta por: Anderson (voz e bateria), Gerson (Acordeom), Carlos (Contrabaixo), Pecóis (Guitarra), Arapiraka (Percussão) e Michel (Gaita Ponto e voz). Entre os hits e grandes sucessos que animaram o público tocaram “Barquinho”, “Pra Sempre Minha Vida”, “Casamento da Doralice” e “Não Chora China Véia”.

Gabriel Mazzo

Neste sábado (3), a partir das 14h, atrações culturais da cidade são destaque no Palco Manacá. Às 21h, Sérgio Reis sobe ao palco Flor de Cacau. Cada passaporte será trocado pela doação voluntária de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1kg de ração para pet. Todos os donativos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Estância, que distribuirá os itens arrecadados às entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento está sendo realizado por meio de parceria com a ACIARP – Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade e conta com o apoio de empresas patrocinadoras: Coop (patrocinadora master), Anhembi Morumbi, Kallan Calçados, Di Gaspi, Sicredi, Grupo Feital, CBC, Dom Patroni, e Olimpica Crystal.

Programação – 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Sábado – 03/08:

– Palco Flor do Cacau: 21h – Sérgio Reis

– Palco Manacá:

14h – Yan Echeverria (MPB)

16h – André Mello e Diego (Sertanejo)

18h – Eduardo Bastos – Rockixe (Rock)

20h – Fabrício Ramos

Domingo – 04/08:

– Palco Flor do Cacau: 21h – Hungria

– Palco Manacá:

13h – Karaokê da Lia

14h – Elias Maria (Choro/Jazz)

16h – Soul High (Soul)

18h – Nandú (MPB)

20h – Planeta Jota (Jota Quest)

– Atrações de Solo:

16h – Ossamá Sato

17h – A Banda Toca

– Espaço Kids:

13h – Contação de Histórias

13h – Caravana Lúdica

14h – Teatro EMARP (Palhaçaria)

15h – Patati Patatá